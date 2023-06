Algérie: Lancement d'une Campagne nationale de prévention contre les feux de forêt

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a lancé, samedi, une Campagne de prévention contre les feux de forêt, prévue tout l'été à travers l'ensemble des wilayas du pays, sous la supervision des walis de la République, avec la participation de plusieurs secteurs ministériels, organismes et établissements publics et acteurs de la société civile, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, "une Journée d'information est programmée sur les chaînes de télévision et de radio, notamment locales, animée par des cadres, des experts, des représentants de différents organismes et établissements publics et des acteurs de la société civile, afin de sensibiliser à l'importance de la préservation du patrimoine forestier contre les risques d'incendies, par l'adoption des bons gestes et le respect des règles de prévention au niveau de ces espaces en vue de préserver l'intégrité des personnes et des biens", précise la même source.

A cette occasion, le ministère de l'Intérieur invite l'ensemble des citoyens et des organisations de la société civile à "contribuer activement à cette campagne de sensibilisation en respectant les consignes des autorités compétentes en matière de prévention, dans le but de préserver les vies et la richesse forestière".