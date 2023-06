Congo-Kinshasa: Près de la moitié de la route Bukavu-Shabunda de plus en plus praticable

La route qui relie la ville de Bukavu au territoire de Shabunda devient de plus en plus praticable. L'Office des routes a déjà travaillé plus de 140 kilomètres pour désenclaver le territoire le plus vaste de la province du Sud-Kivu. Le gouverneur du Sud-Kivu s'en est rendu compte jeudi dernier. La population locale demande que ces travaux atteignent Shabunda-Centre.

Plus de 140 kilomètres de la route Bukavu-Burhale-Ngolombe à Shabunda sont désormais praticables. L'Office des routes poursuit l'élargissement, la suppression des bourbiers et le rechargement pour atteindre Kigulube.

Son directeur provincial, Anicet Kakese, explique :

"Sur ce tronçon, on fait la réouverture. La route était complètement abimée, on ouvre, on recharge, on reprofile. La route était pleine des bourbiers, les gens ne passaient plus. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour que les gens aient la faciliter de travailler jusqu'à Kigulube. Les difficultés, il y en a: les équipements ont vieilli. Il faut que le Président de la République pense à nous renouveler le matériel".

Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Nguabidge Kasi, s'en est rendu compte jeudi 22 juin pour savoir si un véhicule pouvait rouler de Bukavu à Shabunda.

"J'ai tenu moi-même à venir inspecter les travaux sur cette route. Cela prouve une fois de plus l'attachement du Président de la République a sa population de Shabunda. J'avais promis à la population de Shabunda que je quitterais Bukavu jusqu'à Shabunda-Centre par route. C'est une injustice de plus de 40 ans que nous sommes en train de réparer".

Shabunda est le plus grand territoire du Sud-Kivu. Il regorge de produits agricoles et des gisements miniers. Et pour développer le Sud-Kivu, "il n'y a qu'une seule voie, c'est réhabiliter la route Bukavu-Shabunda-Centre", a estimé le gouverneur.

La réouverture de cette route réjouit plus d'un habitant de Shabunda. La deuxième phase prévoit d'atteindre Shabunda-Centre, à plus de 350 KM de Bukavu.