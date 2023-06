Sénégal: Conclusions du « dialogue du peuple » - Le F24 rejette la candidature de Macky et appelle à la résistance

A l'instar de la commission politique du dialogue national, celle du dialogue dit du peuple, initiée par la plateforme F24 a rendu ses conclusions hier, vendredi 23 juin 2023. La commission en question dirigée par Dr Abdourahmane Diouf a rejeté sans ambages la troisième candidature de Macky Sall.

Cette commission qui s'est, pendant trois jours, penchée essentiellement sur cette candidature du Président de la République a été catégorique. Pour elle, Macky Sall ne peut pas présenter sa candidature pour la présidentielle de 2024. Et de relever, face à la persistance des partisans de Macky Sall à théoriser le « 3ème mandat « et face à une «Constitution en péril, il faut la résistance et la responsabilité du peuple». Pour autant, a dit Bassirou Ndiaye qui a lu le rapport de la commission politique du dialogue du peuple, «Le débat doit être clos. 2016, c'était la limitation du mandat, l'intangibilité». Seulement, a-t-il déplore, «ils ont cherché à justifier la validation de la candidature du président sortant pour une troisième fois, ils ont trouvé comme argument la jurisprudence Wade mais la limitation du mandat ne concerne pas la durée mais le nombre».

Au demeurant, la plateforme F24 qui regroupe une centaine de partis politiques, d'organisations de la société civile et des mouvements citoyens s'est dit convaincue que l'heure de la résistance a sonné : «Il ne s'agit plus de réagir mais d'agir. Le débat juridique est dépassé, sa clarté est saisie par le Sénégalais. Nous devons passer à l'action, à la sensibilisation, à la résistance. Le peuple n'acceptera plus la violation de sa souveraineté, sa Constitution ou encore une nouvelle confiscation de son pouvoir. Il impose, à son serviteur, sa volonté, il exercera son droit politique, la résistance pour empêcher la violation de sa Constitution».