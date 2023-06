Afrique: Démarrage de CAN U23 ce samedi au Maroc - 3 fauteuils pour 8 aux JO de Paris

La Coupe d'Afrique des moins de 23 ans débute ce samedi 24 juin au Maroc jusqu'au 8 juillet, jour de la finale. Huit équipes vont se disputer les trois places qualificatives directement aux Jeux olympiques 2024. L'équipe qui aura terminé sur le pied du podium (4ème) va devoir disputer les barrages. Un scénario que les Lionceaux du Sénégal avaient connu en 2011 en allant composter leur ticket face à la sélection de Oman alors coachée par Paul Le Guen. Malheureusement, les jeunes frères de Sadio Mané ne connaitront pas le plaisir de voir Paris l'été 2024.

Trois fauteuils pour 8. Le Maroc (pays hôte), le Ghana, le Congo, la Guinée, l'Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger vont disputer les trois places qualificatives directement aux Jeux Olympiques devant se dérouler du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris (France) lors de la 4ème édition de la coupe d'Afrique des nations prévue du 24 juin (ce samedi) au 8 juillet. Deux stades vont accueillir l'événement. Il s'agit du Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat (Groupe A) et le Grand Stade de Tanger à Tanger (Groupe B). Les vainqueurs, ainsi que les médaillés d'argent et de bronze, obtiendront une place aux Jeux olympiques d'été de Paris 2024. Alors que l'équipe classée 4ème va devoir passer les barrages pour composter son ticket.

A noter que c'est la deuxième fois que le Maroc accueille ce tournoi après l'édition 2011 dont il est sorti vice-champion. Les Lionceaux de l'Atlas vont d'ailleurs ouvrir le bal en affrontant la Guinée, qui, elle, sera à son baptême de feu. Le match prévu au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah débutera à 21h00 heure locale (20h00 GMT).

Dans l'autre match du groupe A prévu demain dimanche 25 juin, le Ghana, qui avait terminé quatrième lors de l'édition 2019 (Egypte) après avoir été battu aux tirs au but par l'Afrique du Sud, va affrontera le Congo, à 16h00 heure locale (15h00 GMT). Dans le groupe B, l'Égypte, championne en titre, sera face au Niger, qui fait également sa première apparition dans la compétition. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 18h00 heure locale (17h00 GMT).

La seconde partie du groupe B, prévue à 21h00 heure locale (20h00 GMT), le Mali, tombeur du Sénégal va tenter de se qualifier pour la première fois pour la phase de groupes, après avoir échoué lors des deux dernières éditions. La tâche sera ardue face au Gabon, champion inaugural, qui tentera de rééditer la performance de la génération 2011, qui avait remporté le titre de champion d'Afrique en Egypte.

Les jeunes Panthères avaient tremblé un moment à cause de l'affaire «Floriss Djave». Mais, ils ont été finalement (re)qualifiés par le jury d'appel de la CAF au détriment du Cameroun. «Le Jury d'Appel de la CAF a réintégré l'équipe du Gabon U23 dans le tableau de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023 dont le coup d'envoi sera donné le 24 juin 2023. La décision du Jury d'Appel a annulé la décision du Jury Disciplinaire de la CAF éliminant le Gabon de la compétition finale, à la suite d'un litige liée aux informations sur le joueur gabonais Floriss Djave», pouvait-on lire sur le communiqué de l'instance suprême du football africain.

A noter qu'après la première édition en 2011 au Maroc, le Sénégal et l'Egypte ont respectivement organisé les éditions 2015 et 2019. Mais comme lors de l'édition 2011, les Lionceaux avaient terminé 4ème derrière l'Egypte (2011) et l'Afrique du Sud (2015). Pour l'édition 2023, le Sénégal a été cruellement éliminé par le Mali. Après une victoire (3-1), les poulains de Demba Mbaye avaient craqué à Bamako (3-0).

A.T

LES GROUPES DE LA CAN U-23

Groupe A : Maroc, Ghana, Congo, Guinée

Groupe B : Égypte, Mali, Gabon, Niger

Calendrier et résultats de la CAN U23 (en GMT)

Samedi 24 juin

20h : Maroc-Guinée

Dimanche 25 juin

15h : Ghana-Congo

17h : Égypte-Niger

20h : Mali-Gabon

Mardi 27 juin

17h : Congo-Guinée

20h : Maroc-Ghana

Mercredi 28 juin

17h : Égypte-Mali

20h : Gabon-Niger

Vendredi 30 juin

20h : Congo-Maroc

20h : Guinée-Ghana

Samedi 1er juillet

20h, Niger-Mali

20h, Gabon-Égypte

Demi-finales, mardi 04 juillet

Match pour la troisième place, vendredi 07 juillet

Finale, samedi 08 juillet