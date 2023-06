Sénégal: Commercialisation de l'oignon - Des producteurs dénoncent la rétention opérée par certains commerçants

Les producteurs d'oignons de Potou dénoncent la rétention de l'oignon opérée par certains gros producteurs et commerçants. Selon Souleymane Ba, secrétaire général de la Société de Coopératives Agricoles de Niayem Potou (SOCOPAN), cette situation a entrainé la flambée des prix de l'oignon local sur le marché en cette veille de fête de Tabaski.

Les producteurs d'oignons de Potou s'insurgent contre la rétention de l'oignon opérée par certains gros producteurs et commerçants. Une situation qui a conduit à la flambée des prix de l'oignon local sur le marché en cette veille de fête de Tabaski. « Le constat relève du fait qu'il n'y a pas cette année beaucoup de productions d'oignons et les commerçants ont tout acheté coïncidant avec la première campagne où toute la production est passée entre leurs mains et ils sont présentement en train de spéculer sur le marché à des prix hors de portée à quelques jours de la Tabaski », explique Souleymane Ba, secrétaire Général de la Société de Coopératives Agricoles de Niayem Potou (SOCOPAN) et président de l'Association des Unions des Groupements de Producteurs de l'Arrondissement de Sakal (UGPAS) (Potou).

Selon lui, cette situation ne profite pas aux petits producteurs. « En effet, le besoin en oignons actuellement est de 30.000 tonnes alors que la production locale est de 50.000 tonnes. Ce qui déduit qu'il y a effectivement une rétention de stocks qui ne se justifie pas et qui a entrainé l'ouverture tôt du marché d'importation de l'oignon avec les prévisions annoncées par l'Etat de 10.000 tonnes», soutient-il. Il signale que les producteurs sont très vulnérables aujourd'hui car la deuxième campagne qui démarre d'ici la fin du mois de Juin pour l'oignon rouge risque d'être hypothéquée.

Face à cette situation les producteurs estiment qu'il fallait alerter les acteurs mais aussi les consommateurs, l'Etat et les différents partenaires pour dénoncer les prix pratiqués par les banas-banas et gros commerçants sur le marché et qui sont différents de ceux pratiqués par les producteurs. Ainsi, ils invitent l'Etat à réduire la distance entre les producteurs et les consommateurs de manière à les rapprocher pour la satisfaction des besoins des consommateurs.