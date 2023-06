Guinée: Humanitaire - La Société RUSAL/CBK offre du matériel de construction à la mosquée de Matoto-Centre et à l'église Sainte Odile de Simbaya

La remise de ce don de matériel de construction à la mosquée de Matoto-centre et à l'église Sainte Odile de Simbaya a eu lieu ce jeudi, 22 juin 2023. Ce don de la société RUSAL/CBK est estimé à 70 millions de francs guinéens et il est constitué de feuilles et de barres de fer, a appris Guineematin.com à travers un de ses reporters.

Au total, RUSAL-CBK offre 307 feuilles de tôles à la mosquée de Matoto-centre et 116 barres de fer à l'église Sainte Odile de Simbaya. Ce geste est une illustration du grand respect que RUSAL/CBK voue à la culture et aux lieux de culte en Guinée. D'ailleurs, cette société apporte chaque année, à l'approche des fêtes religieuses, une aide financière aux communautés de ses zones d'intervention.

«Je tiens à souligner que partout où RUSAL est présent, à Conakry et à Kindia, à Fria et à Boké, de nouvelles écoles, des centres de Santé, des mosquées, des églises, des terrains de sports, des forages d'eau potable sont en cours d'ouverture et une assistance est apportée aux groupements agricoles locaux et aux organisations féminines. RUSAL n'épargne aucune dépense en matière d'investissements sociaux visant à améliorer les conditions de vie et la santé de la population, ainsi que pour le renforcement du système éducatif dans la région de notre présence et dans l'ensemble de la Guinée », a dit Petr Gaevskiy, le Directeur Général de RUSAL/CBK.

Selon El hadj Madiou Diallo, président du conseil des imams de la mosquée de Matoto-Centre, la Compagnie des bauxites de Kindia (CBK) a toujours oeuvré et continue à oeuvrer pour maintenir un climat de paix en procédant à des actions de bienfaisances.

«Nous sommes et demeurerons toujours reconnaissants. A titre d'exemple, nous pouvons citer les assistances sociales à l'occasion des fêtes religieuses, le don de 30 tonnes de ciment qui ont été utiles pour la construction de cette mosquée, et aujourd'hui nous assisterons tout à l'heure à la remise d'un don de 307 feuilles de tôles dans le même cadre. Mr le Directeur Général, soyez en sincèrement remerciés, vous et l'ensemble de vos services, pour ces actes magnanimes et hautement humanitaires. Que le tout puissant Allah vous récompense et qu'il fasse de votre entreprise la meilleure en matière de production et de commercialisation de bauxite dans le monde », a prié Elhadj Madiou Diallo.

De son côté, Joseph Emmanuel Correa, prêtre responsable de la paroisse de l'église Sainte Odile, a dit que la direction de RUSAL/CBK est complètement tournée vers l'église Sainte Odile pour tous les besoins.

«Tout le monde sait ici que la direction de RUSAL/CBK est complètement tournée vers nous dans tous nos besoins. Alors, aujourd'hui nous vous disons merci, parce que cela nous a touchés énormément et cela nous a galvanisés de pouvoir aller de l'avant. Je voulais vous dire que notre joie est grande. Si vous étiez venu un dimanche, vous auriez vu toute l'assemblée jusqu'au fond là-bas. Mais, aujourd'hui les uns et les autres sont pris par leur préoccupation et c'est pour cela que nous qui sommes là, au nom de tous les autres, nous vous disons merci et encore merci. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ici Sainte Odile, c'est une grande famille dans laquelle toutes les composantes du pays sont. Nous formons un, unis dans la prière, unis dans la fraternité. Et, si nous vous appelons aujourd'hui dans cette église, c'est pour dire que nous avons le coeur tout ouvert pour vous accueillir dans les intentions de prière », a-t-il indiqué.