Guinée: Délai de 24 mois de transition en Guinée - Le RPG Arc-En-Ciel, ancien parti au pouvoir déjà au regret

Les nouvelles autorités de la transition, au pouvoir depuis le 05 septembre 2021 et la CEDEAO, se sont entendus sur une durée de 24 mois pour la conduite des affaires du pays. L'exécution de ce calendrier devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel selon les responsables du RPG Arc-En-Ciel, n'est pas en train d'être respectée. C'est ce qu'a fait savoir Lansana Komara, membre du bureau politique national à l'occasion de l'assemblée générale hebdomadaire du parti, tenu ce samedi, 24 juin 2023 à son siège à Gbéssia.

« Vous avez constaté, les 24 mois qui ont été signés par les autorités actuelles et la CEDEAO ne sont plus en train d'être respectés. On a même pas besoin de demander de gauche à droite, mais on voit maintenant que ce n'est plus à l'ordre du jour. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre ça. La CEDEAO avec laquelle ils ont signé cet accord de 24mois, cette même CEDEAO dit que nous venons évaluer ce que vous avez fait. Malheureusement ils disent non, qu'il faut attendre d'abord. Nous sommes à cette phase-là. La CEDEAO dit, vous avez travaillé, on arrive, à quelques jours ils disent non, restez là-bas d'abord. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts, ou bien il y a une mauvaise volonté quelque part. Donc nous sommes dans cette situation, restons tranquilles, le peuple de Guinée observe et le peuple de Guinée appréciera », a-t-il regretté.

Devant les militants et sympathisants, Lansana Komara a rappelé les liens du parti avec les Forces Vives de Guinée. À en croire ce responsable politique, les mêmes engagements, les mêmes objectifs, les mêmes revendications que certaines coalitions restent et demeurent.

« Le combat continue et nous nous battrons pour faire aboutir nos revendications. Voilà pourquoi nous sommes ensemble dans les forces vives. Il faut que ça soit clair », a-t-il confié.