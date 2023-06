Cameroun: Colloque international - Les think tanks du numérique réunis à l'Université de Yaoundé II

«Numérique et souveraineté», c'est le thème du colloque international qui s'est tenu du 21 au 22 juin 2023, à l'Université de Yaoundé Il - Soa. Organisé en partenariat avec l'Université de Paris Panthéon-Assas, ce grand moment de réflexion a réuni plus d'une vingtaine d'experts dans l'objectif d'apporter des solutions concrètes aux États d'Afrique Centrale et d'Europe qui grâce à l'usage du numérique, veulent améliorer leurs systèmes de gouvernance.

La maîtrise des cyber-espaces et la gestion de l'écosystème numérique sont des enjeux majeurs de souveraineté pour les États. C'est la trame du colloque international organisé par la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II - SOA. En totale adéquation avec le Plan Stratégique de Développement (PSD 2022-2026) et la Strategie Nationale de Développement 2020-20230 (SND 30), cette faculté a servi de temple pour la transmission des rouages de la finance numérique, la monnaie et les moyens de paiement électronique, la e-administration, la fiscalité numérique, les systèmes d'information et communication, la régulation de la justice dématérialisée, la cybercriminalité et la cybersécurité, le marché du numérique, l'universalité et l'égalité numérique, la souveraineté numérique, l'intelligence artificielle et la liste est loin d'être exhaustive. Autant de sujets mis sur la table des experts constitués en plusieurs panels qui se sont attelés à transmettre aux chercheurs et acteurs du numérique venus s'abreuver à la source, les méandres de l'économie numérique.

Engagée dans la création d'un technopole de sciences sociales, l'Université de Yaoundé II, qui à travers ce colloque, a fait valoir une expertise scientifique de haut niveau en matière de gouvernance numérique, entend jouer son rôle dans la décision aux pouvoirs publics. « Cette rencontre permettra à l'Université de développer à la fois des collaborations internationales et surtout, elle va constituer une plateforme des acteurs de l'écosystème du numérique à l'intérieur de laquelle ceux-ci vont interagir à la fois pour que le terrain fasse remonter ces problématiques, et que l'Université apporte son expertise», a déclaré le Pr Germain TONO TSIMI, directeur des Affaires académiques et de la Coopération à l'Université de Yaoundé II.

En organisant cette rencontre scientifique autour du thème "Numerique et souveraineté ", la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé ,II souhaite avant tout, constituer un pôle d'analyse des politiques publiques dans le domaine du numérique et surtout élaborer des outils d'aide à la décision à destination des administrations sectorielles concernées. C'est donc de concert avec son partenaire académique de l'Université de Paris Panthéon-Assas, que l'Université de SOA a choisi de perfectionner l'apprentissage de ses apprenants en animant sa formation par la mobilité enseignante et étudiante et par la valorisation des résultats de la recherche. « On a vraiment besoin d'échanger communément parceque nous sommes tous concernés par les mêmes questions avec des spécificités nationales et régionales », a rappelé le Pr Camille Broyelle, chef de la forte délégation d'experts venus de l'Université de Paris Panthéon-Assas.

En outre, ce colloque à été l'occasion pour les experts mobilisés, de montrer comment les Etats réagissent à l'ordre numérique sous les prismes technique, économique, juridique et politique. En d'autres termes, il a été question d'examiner la façon dont les États tentent, soit de contenir l'espace numérique en l'encadrant, soit de se l'approprier en y puisant des outils au service de leur action.

S'il est vrai que le numérique révolutionne le monde et pousse les frontières de la souveraineté au-delà des limites territoriales, les Etats pris de vitesse doivent donc accélérer leur arrimage à la maîtrise du cyberespace. C'est en tout ce que l'on retient de ce colloque qui a pour a, à tout au moins, servi de moteur de recherche à l'impact du numérique sur les systèmes de gouvernance soucieux d'améliorer de fond en comble les interactions sociales, économiques et politiques. En procédant à l'ouverture des travaux, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng a d'ailleurs salué cette contribution de la communauté universitaire dans la consolidation de la souveraineté des États à l'ère du numérique.