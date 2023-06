Togo: La « forte recommandation » d'Espoir Koudjodji aux populations de Golfe 1

Alors qu'ils ont pointé la précédente édition (au mois de Mai dernier) sur la question du Genre, les autorités communales ont observé l'édition de Juin 2023 de ces Journées Nationales du Sport décrétées par le gouvernement togolais, pour formuler une principale recommandation aux populations de leur juridiction.

Respectant la tradition en cette matinée du Samedi 24 Juin sous un ciel couvert, ces autorités à la tête d'une mobilisation dite moyenne, comparativement aux précédentes éditions, ont fait les différents exercices physiques et sportifs au programme de cette journée. Et c'est en homme heureux que le 3ème adjoint au Maire de cette commune, Espoir Koudjodji, a profité de l'occasion pour formuler sa recommandation à l'endroit des administrés.

« Après tout le stress de la semaine, c'est une très bonne chose, détendre vos muscles c'est une très bonne chose, je repars d'ici avec plus de forme. Nous devons saisir cette opportunité pour garder notre forme. C'est ce que nous devons recommander à notre population », c'est la recommandation faite par l'élu local.

Et de poursuivre, « le sport, c'est la santé et c'est quelque chose de très facile qui vous aide à garder une bonne santé. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on fait du sport, et surtout en groupe, avec de l'ambiance. Les populations doivent comprendre le bien-fondé de la chose et sortir massivement à chaque fois que la journée nationale du sport se présente pour pouvoir garder leur santé et profiter quand même de cette occasion. Donc l'appel est lancé pour la JNS prochaine et le lieu qui sera choisie sera communiqué un peu plus tôt pour pouvoir permettre la grande mobilisation ».

S'il s'est réjoui toutefois de la mobilisation moyennement relative constatée, il a justifié ceci par le fait de la reprogrammation de l'activité, préalablement prévu à l'EPP Klobatèmé, en face du Palais de Togbui Wogomébou d'Ablogamé. Ceci du fait de certaines considérations qui pourraient être d'ordre technique.