Egypte: Le président Al-Sissi arrive à Paris pour participer au sommet pour 'Un nouveau pacte financier mondial'

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé, mercredi, à sa résidence dans la capitale française, Paris, pour participer au sommet pour "Un nouveau pacte financier mondial" qui se tiendra les 22 et 23 juin en cours.

La participation du président Al-Sissi à cet important événement intervient en réponse à l'invitation du président français Emmanuel Macron, et s'inscrit dans le cadre des relations stratégiques étroites qui lient les deux pays, ainsi que du rôle actif de l'Égypte au niveau des économies émergentes en général, qui contribue à renforcer les initiatives internationales visant à soutenir les pays en développement et les moins avancés.

Le président Al-Sissi doit souligner, lors du sommet de Paris, les différentes questions préoccupant les pays en développement, notamment l'importance de renforcer les efforts internationaux pour faciliter leur accès aux flux financiers requis à la lumière des défis auxquels ces pays sont confrontés à cause de la recrudescence des crises mondiales.

Le chef de l'État doit aussi mettre l'accent sur la nécessité d'apporter un soutien efficace aux pays en développement afin d'atteindre les objectifs de développement durable 2030, y compris le respect des pays développés à leurs engagements dans le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique, rappelant, à cet égard, les axes de la présidence égyptienne du Sommet mondial sur le climat à Charme el-Cheikh (COP27), et les plus importantes réalisations faites en ce sens ainsi que l'expérience nationale égyptienne dans le traitement de la question du changement climatique et l'expansion des énergies renouvelables.

Le programme de la visite du président Al-Sissi en France comprend également des réunions avec un certain nombre de leaders et de hauts responsables français et internationaux, pour discuter des cadres de coopération bilatérale et des questions régionales et internationales d'intérêt commun.