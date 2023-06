Cote d'Ivoire: Recrutement de 5000 jeunes dans les métiers du sport- Le gouvernement lance ce lundi un programme

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, en collaboration avec le ministère des Sports et le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'apprentissage va lancer le lundi 26 juin 2023, un programme de formation pour recruter 5000 jeunes dans les métiers du sport. Rapporte le site abidjan.net qui exploite une note d'information transmise dimanche à Abidjan.net, ces 5000 jeunes recrues bénéficieront d’une formation et d’une intégration dans 28 secteurs d’activités liées au sport.

Il s’agit entre autres des métiers, de moniteur sportif, de moniteur de fitness, de maître-nageur-sauveteur, de vendeur d’article de sport au détail, de gestionnaire d’équipement et installation sportive, de fabricant d’article et équipements de sport, de reporter photographe, agent d’accueil, de stadier, de contrôleur d’accès dans un Epr, d’Opérateur vidéo-surveillance, d’opérateur son et lumière, d’agent de maintenance, réparation et entretien de pelouse naturelle/synthétique. A noter que cette cérémonie de lancement sera présidée par Jérôme Patrick Achi, le chef du gouvernement ivoirien.

Ce projet intervient après le lancement de l'édition 2023 du programme dénommé « Travaux à haute intensité de main d'œuvre (Thimo) qui va impacter 15 900 jeunes ivoiriens. »

Ce programme vise à adresser la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes et de l'amélioration de leur l'employabilité. Le PJ-Gouv 2023-2025 ambitionne d'offrir 1.500.000 opportunités d'emplois, de formation, de financement de projets aux jeunes pour un coût de 1118 milliards Fcfa.