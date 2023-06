Burkina Faso: Hadj 2023 - « Tous les candidats officiellement inscrits sont à la Mecque », dixit Boubacar KOUANDA, président du Comité de suivi du pèlerinage à la Mecque

Le samedi 24 juin 2023, nos derniers pèlerins des vols réguliers ont atterri à Médine pour certains et à la Mecque pour d'autres. Ils ont été chaleureusement accueillis par le Consul honoraire du Burkina Faso en Arabie Saoudite, Saydou Ouédraogo, accompagné des membres du Comité de suivi du pèlerinage à la Mecque et des responsables d'agences de voyage.

Tous les vols charters, au nombre de dix-huit (18), ont atterri à Médine, la ville sainte du Prophète Mohamed (paix et salut de Dieu sur lui).

Avant de rallier Médine, le président du Comité s'est rassuré du bon déroulement des vols aller.

Le hadj débute véritablement ce lundi 26 juin 2023 où tous les pèlerins vont rallier Mina, une localité située en périphérie de la Mecque pour les rites indispensables.

Tous les pèlerins inscrits sur la plateforme du comité de suivi sont arrivés sains et saufs, selon le président du Comité Boubacar Kouanda.

Quelques membres du Comité de suivi se sont rendus à Mina et à Arafat en repérage pour prendre connaissance des commodités disponibles pour les pèlerins burkinabè.

« Nous sommes satisfaits des dispositions prises pour accueillir nos pèlerins car les tentes de Mina sont équipées de moquettes et de matelas individuels pour chaque pèlerin et à Arafat on a constaté que c'est pratiquement des maisons préfabriquées avec des matelas et des pavés dans la cour qui nous accueillent. C'est du jamais vu dans l'histoire du pèlerinage », relève fièrement Boukary TRAORE 2ème rapporteur du Comité de suivi.

« Contrairement à ce que certains pensaient, le Burkina a gardé sa catégorie de l'année passée mais a évolué en standing à Mina et surtout à Arafat. On peut comprendre les raisons de la hausse des prix cette année », souligne pour sa part, Ibrahim Barro, trésorier du Comité.

Il est demandé aux pèlerins burkinabè de prier le jour de la station d'Arafat, d'invoquer intensément DIEU pour un retour de la paix au Burkina Faso.

Les étapes du Hadj

Le circuit des pèlerins du Burkina est connu depuis plus de dix ans. Ils passent tous par Médine, visitent la mosquée du prophète Mohamed ainsi que sa tombe située à l'intérieur de ladite mosquée.

Après ces visites c'est au tour des autres lieux sacrés et/ou chargés de symboles de l'islam : il s'agit entre autres de la mosquée à deux directions (c'est dans cette mosquée en effet que le prophète a reçu l'ordre au cours d'une prière de changer de direction pour la prière. Depuis ce jour, les musulmans qui priaient en direction d'Israël prient en direction de la Mecque.)

Il s'agit également de la toute première mosquée de l'Islam située à Kouba, un quartier de Médine.

Les pèlerins visitent aussi le mont Ouhoud, là où s'est déroulée une bataille opposant le prophète et ses compagnons aux mécréants.

Les tombes des compagnons du prophète tombés ce jour-là sont visibles sur les lieux. Certaines de ces sépultures sont identifiées.

Après ces différentes visites, les hommes peuvent alors se mettre dans leur ihram (la parure de pèlerin constituée de deux étoffes blanches) pour prendre la direction de la Mecque pour le petit pèlerinage et y attendre la veille de la station de Arafat pour le Hadj.

Au total 8 143 pèlerins burkinabè, dont 3 475 femmes et 4 795 hommes, ont été convoyés à Médine. Le plus jeune pèlerin est âgé de 16 ans et le plus vieux de 96.

La moyenne d'âge de l'ensemble des pèlerins est de 57 ans.