Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Juin 2023

Sénégal : Perspective politique- Macky Sall appelle à une réforme du calendrier électoral

Le président Macky Sall a exprimé, lors d’une réunion à Dakar le samedi 24 juin, son insistance sur la nécessité d’une rationalisation du calendrier électoral au Sénégal, considérant que la fréquence des élections dans le pays est dépourvue de sens et représente une charge financière importante pour le budget de l’État. « En l’espace de 11 ans, j’ai organisé 11 élections au Sénégal. Cela manque de logique et cela nous coûte cher », a déclaré le chef de l’État lors de la réception du rapport issu des travaux du dialogue national qu’il avait initié le 31 mai dernier. Le président Macky Sall a souligné l’importance de rationaliser cette situation, sans donner plus de précisions à ce stade. (Source : adakar.com)

Mali : Saisie de son passeport diplomatique- L’Imâm Mahmoud Dicko appelle au calme

Devant ses sympathisants venus ce vendredi apporter leur soutien à leur mentor après le retrait de son passeport diplomatique par la police des frontières, l'Imam Mahnioud Dicko prenant la parole a invité ses soutions au calme. « Je conseille à tout le monde de savoir raison gardée c'est entre nous, nous sommes tous des frères nous sommes dans le même pays je crois qu'il n'y pas d'animosité c'est des choses qui arrivent et ça va passer », affirme l'Imâm Mahmoud Dicko. Interrogé sur la saisie de son passeport à son retour de Nouakchott l'Imâm Mahmoud Dicko affirme qu'il n'a pas demandé la raison, ni posé une question pour savoir pourquoi « c'est des autorités c'est eux qui savent pourquoi s'ils le font ils ont certainement des raisons » a précisé l’Imam. (Source : abamako.com)

%

Côte d’Ivoire : Grand-Bassam- Quand les voleurs ciblent les maisons inondées et abandonnées

Avec l’inondation nombre de personnes vivant à Grand-Bassam ont abandonné temporairement leurs domiciles pour se réfugier dans les zones plus sécurisées dans la ville. Le temps que les eaux se retirent. Pour les voleurs et autres bandits, ce sont des occasions pour dévaliser ces victimes déjà fortement traumatisées par les inondations. « Je suis retourné à mon domicile au quartier Phare récupérer quelques affaires. C’est là que j’ai constaté que la porte du salon a été défoncée », explique Ouégnin Olivier. Il affirme aussi que les cambrioleurs sont partis avec sa télévision écran plasma fixé au mur. Son ami, Samuel Ahizi qui, lui vit au quartier Petit-Paris a vécu la même situation. (Source : Fratmat.info)

Niger : Insécurité routière- Une dizaine de morts dans un accident

Au moins onze personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessées dans un accident de la circulation survenu jeudi 22 juin 2023 aux environs de 10h, à quelques kilomètres de Takieta, sur la RN1(Zinder-Maradi). Selon les informations recueillies auprès des témoins et des autorités, le drame est arrivé suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs, dans lequel se trouvaient des joueurs de l'AS Douanes de retour d'un match de Zinder, et un autre véhicule de marque "Hiace". Des informations recueillies par actuniger.com, le véhicule de transport de passagers de marque "Hiace" roulait à toute vitesse lorsqu'il est venu s'encastrer dans un autre bus de transport voyageurs qui venait en sens inverse et qui provenait de Zinder en direction de Niamey, sur la RN1. Les accidents de circulation sont devenus assez récurent ces dernières années en particulier dans la région de Zinder en raison notamment de l'explosion du trafic routier ainsi que du mauvais état des routes qui s'ajoutent à l'imprudence de certains conducteurs. C'est le cas surtout pour les véhicules de transport de passagers qui sont sinistrement réputés en matière de surcharge et aussi d'excès de vitesse.(Source : aniamey.com)

Rca : Pêche artisanale- Trois morts dans un naufrage d’une baleinière sur le fleuve Oubangui

En Centrafrique, certains pêcheurs ont décidé d’abandonner les techniques classiques et d’attraper le poisson avec des substances toxiques. Ils composent un mélange avec des feuilles, des fruits spécifiques et sauvages de la forêt. Les poissons étouffent et meurent. Les pêcheurs n'ont plus qu'à plonger pour les collecter. Mais cette pratique pose de multiples problèmes : elle a des conséquences néfastes pour l’environnement, mais aussi pour les pêcheurs et les consommateurs. En plein milieu de la rivière Oubangui, nous croisons l'équipe de Gaël, qui fait la pêche avec une pirogue de 12 mètres. Pour obtenir ce produit, nous utilisons des fruits sauvages et des feuilles toxiques que nous composons dans la forêt. Rien que l’odeur peut étouffer les poissons. Nous versons enfin le produit dans l’eau et quoi qu'il en soit, les poissons vont le consommer. S’ils s’étouffent et meurent, les pêcheurs n’ont plus que sauter dans l’eau pour les ramasser. » (Source : Rfi)

Tunisie : Immigration irrégulière- 37 migrants disparus après un naufrage

Trente-sept migrants sont portés disparus après le chavirement de leur embarcation entre la Tunisie et l’île italienne de Lampedusa, a déclaré vendredi l’Organisation internationale pour les migrations (Oim), citant le récit de quatre survivants du naufrage. L’agence des Nations Unies a indiqué que les survivants, tous originaires d’Afrique subsaharienne, sont arrivés à Lampedusa jeudi en fin de journée, après avoir été sauvés du naufrage par un autre navire. Les survivants ont expliqué à l’Oim qu’ils avaient quitté le port tunisien de Sfax en direction de l’Italie avec 46 personnes à bord, mais que leur bateau avait chaviré en raison de vents violents. Ils ont raconté que cinq de leurs compagnons de voyage avaient été recueillis par un autre bateau, tandis que 37 personnes sont portées disparues, dont sept femmes et un enfant, a déclaré à Reuters un porte-parole de l’Oim en Italie. (Source : African Manager)

Guinée : Evènements du 28 Septembre - Le ministre de la Justice jugé devant un tribunal de première instance

Après le renvoi de son procès le 22 juin, le ministre de la Justice, Garde des sceaux et des Droits de l'Homme a comparu vendredi 23 juin devant le tribunal de première instance de Dixinn, où est jugé le procès du 28 septembre. Charles Wright est arrivé un peu tôt dans la salle d'audience pour répondre des faits de « dénonciation calomnieuse, injures publiques, abus d’autorité », dont l'accusent Oumar Sylla dit Foniké Mengué, Mamadou Billo BAH, Abdoulaye Oumou, Sékou Koundouno, des leaders du FNDC, un mouvement citoyen dissout par la junte. Devant le juge Ibrahima Sory II Tounkara, le ministre de la Justice a plaidé « non-coupable » des faits qui lui sont reprochés. Aussitôt, la défense de Charles Wright lui-même magistrat de profession, a soulevé des exceptions dont l'incompétence du tribunal à juger un magistrat sans l'avis du conseil supérieur de la magistrature.(Source : Apa)

Rdc : Conflit à Kwamouth- 12 prévenus condamnés à mort pour terrorisme

12 prévenus ont été condamnés à mort pour terrorisme dans l’affaire opposant le ministère public aux assaillants de Kwamouth, en République démocratique du Congo, par le tribunal militaire de garnison de Bandundu-Bagata-Maï Ndombe, a appris l’Acp samedi de cette juridiction. Quant au prévenu Mabaya Kbwila Jordan, le tribunal s’est déclaré incompétent de le juger du fait qu’il est mineur. Pour les prévenus Massamba Mukakala, Bunda Muyamo, Intu Ekoko Jean et Abibo Sakasaka, le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique à leur égard du fait de décès. Le tribunal s’est ensuite déclaré non saisi à l’égard du prévenu Kusaka Junior. Le territoire de Kwamouth, en province de Maï- Ndombe, enregistre des violents affrontements entre les communautés Téké et Yaka depuis le début du deuxième semestre 2022. (Source : Acp)

Gabon : Fête des pères et mères- Ali Bongo communie avec les Forces de Défense et de Sécurité

Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris part ce samedi au stade du prytanée militaire du camp Ntchoréré sis à Baraka à la commémoration, en différé, de la fête des mères et des pères des personnels des Forces de Défense et de Sécurité. Le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, a assisté à ces festivités jumelées pour témoigner « l’attachement de ce dernier à la vie des Forces de Défense et de Sécurité », a reconnu la présidente de la Fédération des associations des épouses des personnels des Forces de Défense et de Sécurité. (Source : Agp)

Sierra Leone : Après le vote : Le décompte de la présidentielle se poursuit

Le décompte des voix se poursuivait dimanche après-midi en Sierra Leone au lendemain de l'élection présidentielle, où le sortant Julius Maada Bio brigue un second mandat face à son principal rival Samura Kamara. Le comptage des bulletins continuait notamment dans la capitale Freetown, à Bo (ouest), Makeni et Port Loko (nord), a indiqué la commission électorale. S’informer avec calme, recul et confiance est plus que jamais nécessaire. Les résultats sont attendus dans les 48 heures qui suivent le scrutin. Aucun chiffre pour la participation n'était avancé dimanche après-midi. (Source : La Croix)

Une sélection de Bamba Moussa