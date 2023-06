Afrique: CAN U23 - Le Maroc et le Ghana soignent leur entrée, l'Égypte trébuche face au Niger

Le Maroc et le Ghana ont réussi leur entrée dans cette Coupe d'Afrique des nations U23 en battant respectivement la Guinée (2-1) et le Congo (3-2). Le Mali a également pris le dessus sur le Gabon (3-1), alors que l'Égypte et le Niger se sont neutralisés (0-0).

Clap de fin pour cette première journée de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Et l'enjeu est double puisqu'en plus d'un titre de champions d'Afrique à remporter, trois places qualificatives pour les Jeux olympiques de Paris 2024 sont également à se départager. Au terme de ce premier acte de la phase de groupes, le Ghana et le Maroc ont pris les commandes du groupe A tandis que le Mali fait seul la course en tête dans le groupe B.

Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Marocains sont sortis victorieux sur le fil face à la Guinée en s'imposant 2-1, le samedi 24 juin. Les Lionceaux de l'Atlas ont d'abord souffert en première période, conclue par l'ouverture du score sur coup franc d'Algassime Bah au bout du temps additionnel (45e+2, 0-1). Mais en seconde période, l'ailier Ez Abde a été l'artisan de la victoire du Maroc en convertissant deux pénalties : le premier à la 68e minute pour revenir au score (1-1), et le second pour sceller la victoire des siens au terme d'un temps additionnel interminable (90e+8, 2-1).

L'autre rencontre du groupe A a été très prolifique, puisque le Ghana a éclipsé le Congo (3-2) ce dimanche 25 juin. Les Black Meteors ont largement dominé les Congolais grâce à Ernest Nuamah qui a ouvert le score (50e, 1-0), avant d'être imité par Emmanuel Yeboah (75e, 2-0) qui s'est ensuite offert un doublé sur pénalty en fin de rencontre (83e, 3-0). Moins attentifs dans les dernières secondes, les Ghanéens se sont fait peur en encaissant deux buts coup sur coup de Reich Kokolo (90e+3, 3-1) et de Yann Ngatse (90e+4, 3-2). Un sursaut insuffisant pour empêcher le Ghana de repartir avec la victoire de prendre la tête du groupe devant le Maroc.

L'Égypte tombe dans le piège du Niger

Les Égyptiens, tenants du titre, ont réalisé une mauvaise opération en ratant le coche face au Niger (0-0). Les Pharaons, pourtant dominateurs en attaque, ont manqué de réalisme devant le but en trouvant le poteau adverse à deux reprises sur deux tentatives d'Ibrahim Adel (30e, 50e). Malchanceuse, l'Égypte a également buté sur la transversale sur une tête d'Osama Faisal (68e) et une frappe enroulée de Mostafa Saad (78e). De leur côté, les Nigériens n'ont cadré aucun tir de la rencontre et ressortent miraculés avec le point du nul.

Face au Mali, le Gabon a idéalement commencé son match en ouvrant la marque dans les premières minutes sur pénalty grâce à Emmanuel Essogo (3e, 0-1). Mais les Maliens ont ensuite repris les commandes du jeu en inscrivant eux aussi un but sur pénalty grâce à Mamadou Sangaré (20e, 1-1). Cheickna Doumbia a ensuite doublé la mise avant la pause (41e, 2-1). Dépassés, les Gabonais ont été réduit à dix dans la foulée lors du temps additionnel après un carton rouge reçu par leur gardien François Bekale (45e+7). Entré à la 87e minute, Alhassane Tamboura a offert un troisième but aux Aiglons en toute fin de match (90e+2, 3-1) pour assurer au Mali de prendre seul la tête du groupe B.