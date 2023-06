Ile Maurice: À Clarence, Cascavelle - Wendy Poullay Varden meurt après avoir percuté une voiture de police

Dev Ramkhelawon

Deux hommes ont été tués, samedi, sur la route. La première victime, qui n'a été identifiée que plus tard, est Vikram Barra, qui a percuté un remorqueur. Quant à Wendy Poullay Varden, un employé de Casela Nature Parks, il a lui percuté une voiture de police alors qu'il rentrait chez lui. Le conducteur du remorqueur a comparu devant la Bail and Remand Court, hier, alors que le policier a été autorisé à partir par ses collègues et doit se présenter au tribunal de Bambous aujourd'hui.

L'accident, qui a causé la mort de Wendy Poullay Varden, 42 ans, s'est produit aux alentours de 22 h 56, sur un sentier entre les champs de canne, à côté de Casela. Ce sentier connu comme «simé later» est souvent utilisé comme raccourci par les habitués, bien qu'il soit mal éclairé. Samedi soir, après avoir terminé son service comme superviseur à Casela, l'habitant d'allée Tamarin, Bambous, a enfourché sa motocyclette et a pris le raccourci pour rentrer chez lui au plus vite. Mais il ne se doutait pas que la mort le guettait. Au même moment, une voiture de police de la Divisional Support Unit de l'Ouest empruntait aussi le raccourci, venant de Cascavelle et se dirigeant vers Rivière-Noire. En arrivant à Clarence, quelques mètres après Casela, le motocycliste a émergé et a heurté le pare-chocs du véhicule de police. La collision n'a pu être évitée et le motocycliste, projeté, a été grièvement blessé. Un chef inspecteur, qui se trouvait dans le véhicule de police, a aussi été blessé.

Le SAMU a été mandé sur place et le quadragénaire a été transporté à l'hôpital Victoria, Candos. Il a reçu les premiers soins, avant d'être transféré à l'unité des soins intensifs et mis sous respirateur artificiel. Les médecins de garde ont affirmé que le pronostic vital de Wendy Poullay Varden était engagé. Il est décédé quelques minutes seulement après son transfert aux soins intensifs. Le policier qui était au volant de la voiture, âgé de 49 ans et qui compte 30 ans de service dans la force policière, a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il a, par la suite, été interrogé et a comparu devant la Bail and Remand Court, hier.

Davina Rengasamy, une proche de la victime, avance que Wendy Poullay Varden ne méritait pas une fin aussi atroce. Son épouse et lui comptaient 15 ans de vie commune et n'avait pas d'enfant. «Il était un bon vivant. Il était dévoué à son épouse et à sa maison. Il faisait tout pour que son épouse soit heureuse. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore qui est en tort, mais ce qu'on sait, c'est que l'accident a été violent. La devanture de la moto a complètement été écrasée et son casque s'est fendu en deux», confie-t-elle. Elle explique aussi que, ce jour-là, le quadragénaire devait terminer son service à 1 heure du matin, mais que ses employeurs l'ont cependant autorisé à rentrer plus tôt, peu après 23 heures. Il a appelé son épouse pour l'en informer. «Il était employé au Medine Sugar Estate et, à la fermeture, il a été posté à Casela.» Ses funérailles ont lieu aujourd'hui.

L'autre motocycliste décédé identifié

Par ailleurs, la police de Terre-Rouge s'est activée pour identifier le motocycliste décédé dans la nuit de samedi, après avoir percuté un remorqueur sur l'autoroute, à une cinquantaine de mètres de la station de service de Terre-Rouge. Il s'agit de Vikram Barra, 49 ans, un habitant de Montagne-Longue et lab attendant de l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National. Les faits se sont déroulés vers 17 h5 0. Selon le conducteur du remorqueur, un habitant de Crève-Coeur âgé de 45 ans, Vikram Barra, qui était sur un scooter, aurait percuté l'arrière de son véhicule et aurait perdu l'équilibre. Il a dérapé sur le côté droit et s'est arrêté juste devant le camion. Les deux véhicules se dirigeaient vers le Nord.

Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé la victime sans vie, avec plusieurs blessures au corps. Ils ont aussi constaté que la route était glissante. Les membres du personnel du SAMU qui étaient dépêchés sur place n'ont pu que constater son décès et son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Le conducteur a, quant à lui, été conduit au poste de police où il a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif, avant d'être interrogé. Le conducteur du remorqueur a passé la nuit en détention et a comparu devant la Bail and Remand Court, hier.

Il y a eu plus d'une soixantaine d'accidents mortels sur les routes depuis le début de l'année, soit une vingtaine de victimes de plus que l'année précédente. Cette hausse est prise très au sérieux et au QG de la police, on a tiré la sonnette d'alarme. La Traffic Branch a mis en place davantage de patrouilles, de stop checks et de contrôles de vitesse. Plus d'éléments de la Special Mobile Force et de la Special Support Unit ont été déployés dans diverses régions, surtout là où des rallyes illégaux sont organisés.