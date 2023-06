Ile Maurice: Dans le Nord - Une folie russe qui finit en délit

Ceux qui étaient à Grand-Baie la semaine dernière ont touché le gros lot ou presque. De l'argent qui tombe du ciel. Voilà comment les chanceux qui y étaient qualifient l'incident. Samedi dernier, trois Russes visiblement venus pour s'amuser ont fait péter les dollars, pour le dire avec le terme exact. Ces derniers ont fait irruption dans un célèbre restaurant dont la spécialité est la pizza pour commander plus de Rs 300 000 pizzas pour manger mais aussi faire plaisir à ceux présents. Une situation que beaucoup ne sont pas près d'oublier.

Fabrice P., qui était sur place, témoigne. «Pa ti atann. Mo ti al rod enn panini monn trouv baz la bes shutters ek kas inn komans tonbe. Bokou dimounn inn vini inn ramase. Ti pe trouv biye 100 dollars pe anvole. Dimounn inn bien ramase. Mo mem monn tap plin», raconte ce dernier qui y était avec des amis après une partie de beuverie. Le bruit se répandra très vite : «Bann russ inn poz Rs 125 000 lor latab inn fer bess shutters.»

Plusieurs personnes vont se ruer pour espérer ramasser le plus de billets verts possibles. Les trois Russes sont venus à Maurice pour dépenser leur argent. Néanmoins, beaucoup craignent d'en parler ouvertement de peur que ce ne soient des membres de la «mafia». «Zot tou pe gagne be zot tou pe pran. Telefonn tou zot pe done. Ena dimounn inn gagn iPhone. Aster ki sanla pou vinn koze ? Ki sanla pou koup brans so pie douri», nous témoigne un autre badaud qui a préféré ne pas se mêler à la petite bande de profiteurs.

%

Il nous revient que les Russes se sont aussi entourés de gros bras pour assurer leur sécurité. Durant la semaine écoulée, ils ont acheté des poissons d'une valeur de Rs 200 000 qu'ils ont ensuite relâché dans la mer. Une somme de Rs 2 milliards à claquer est évoquée.

Une plainte pour nourriture impayée

Le samedi 17 juin, ce sera dans un autre restaurant à Pointe-aux-Cannoniers que les trois Russes feront des siennes. Ces derniers, qui voulaient visiblement s'amuser, s'y sont rendus en soirée et une fois sur place ont commandé dix verres de whisky Macallan, un Jack Daniel's Honey de 700 ml, un café et trois canettes de Fanta pour la somme de Rs 15 980. Ces derniers ont aussi commandé 37 différents menus dont des fruits de mer, de la viande et du poulet et 14 entrées. Le tout au coût de Rs 64 890.

Toujours en quête de sensations fortes, les trois clients étrangers auraient exigé de la musique russe, chose que le patron du restaurant a refusée car le restaurant est fréquenté par plusieurs personnes. Les Russes n'auraient pas apprécié et sont partis énervés sans régler l'addition. Une plainte a été déposée au poste de police de la région. Les trois Russes ont été interpellés par la CID et un commando de la police suite à la plainte du restaurateur. Ils ont ensuite été autorisés à partir après avoir collaboré et trouvé un accord avec le plaignant.