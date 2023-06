Cote d'Ivoire: Filière café-cacao - Des grands changements en vue à partir d'Octobre 2023

Participant à une Assemblée générale ordinaire de la Société coopérative agricole Sababougnouman de Boubo de Divo (Scoopasab), samedi 24 juin 2023 à Divo(Région du Lo- Djiboua). Ello Kouassi Evariste, le délégué régional du Conseil du café-cacao de Divo, a prévenu les producteurs sur de nouvelles mesures, qui entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2023, début de la campagne café-cacao (2023-2024). Rapporte une correspondance locale.

Ello Kouassi Evariste, délégué régional du Conseil du café-cacao de Divo, a prévenu les producteurs de se munir de leurs cartes de producteur, car à partir du 1er octobre 2023, la prochaine campagne cacaoyère, sans cette carte, aucun producteur ne pourra vendre ses produits. « A partir de la campagne prochaine, vous allez vendre votre cacao avec la carte de producteur », a-t-il fait savoir. Il a félicité le Directeur général du Conseil du café-cacao, Yves Brahima Koné, qui est le tout premier Directeur général, à avoir 'achever un recensement des producteurs. Il a invité les sociétés coopératives à faire leur Assemblée générale annuelle, car après le 30 juin 2023, il n'aura plus d'Assemblée générale de coopérative sans l'accord du président du tribunal. M. Ello Kouassi Evariste a pris l'engagement d'aider la coopérative Scoopasab sur le chemin de la performance.

%

Dans le rapport du gérant, Ouédraogo Abdoul Rasmane, lu samedi 24 juin 2023 au siège de la coopérative, lors de l'Assemblée générale ordinaire, le directeur de la coopérative agricole, a indiqué que la coopérative est à féliciter car des investissements de grande envergure ont été réalisés au cours de l'année. Notamment, les frais de certification, tel que FaireTrade qui a couté environs 3 000 000FCfa, les frais de l'extension du volume certifié RA qui a coûté environs 5 000 000FCfa. « Avec ces chiffres dont les détails sont relatés dans le bilan et le compte de résultat, la Scoopasab peut démontrer que l'année 2022-2023 a été rentable pour sa trésorerie », a-t-il déclaré. Au cours de l'exercice 2022, la société coopérative a acheté 1 319 043 KG de cacao, soit une valeur d'1 milliard 187 millions 138 mille 700 FCfa. Elle a vendu 1 310 737 KG de cacao pour une valeur d'1 milliard 298 millions 009 mille 743 FCfa. Pour les coûts de production, la scoopasab a investi au cours de l'année 2022, la somme de 116 861 450 FCfa. Les avantages part coopérative en nature et en espèces, les volumes vendus en Rainforest Alliance s'élèvent à 6 364 475 FCfa pour un volume de 254.579 KG de cacao vendu. La scoopasab a également préfinancé de façon respective les sections de TAABO, Dioulabougou, Ogoudou et Gnaman des tricycles pour leur permettre d'assurer leurs parts de mission, qui est la collecte des produits. La coopérative a par ailleurs acquis des bascules de pesage préfinancés d'un partenaire pour le renouvellement des bascules de sections.

Pour les performances réalisées, le Président du Conseil d'Administration, Coulibaly Idriss Haidara a salué et félicité l'ensemble des actionnaires de la Scoopasab et tous les membres. Membre de la Fédération des organisations des producteurs de café cacao (FOP-CC), le président de cette Fédération, Sié Kambou, a salué le leadership de la société agricole en si peu de temps. Selon lui, si la coopérative est à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce au travail. Il les a encouragés à souscrire pour ceux qui ne sont pas encore recensés et les autres à retirer leurs cartes de producteur, qui renferment des avantages considérables pour le planteur de café-cacao. Le président de la FOP. CC, a exhorté les planteurs à planter des arbres dans leur champ de cacao, conformément à une nouvelle norme, qui fait obligation de planter entre 40 à 25 pieds d'arbres sur un hectare de cacao. Le représentant de Transcao, Traoré Mory s'est engagé à son tour à appuyer la société coopérative. Notons qu'au cours de cette cérémonie, 20 atomiseurs ont été offerts à la Scoopasab par la Fédération des organisations des producteurs de café-cacao.

Bamba Moussa

Leg : Les actionnaires et membres de la coopérative agricole ont été exhortés à produire du cacao de qualité. ( Ph : Bm)