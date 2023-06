Ile Maurice: Olympisme - La Mauritius Olympians Association voit le jour

Une nouvelle entité dans le paysage sportif mauricien. La Mauritius Olympians Association (MOA) - qui réunit les olympiens mauriciens, c'est-à-dire les athlètes comptant au moins une participation aux Jeux olympiques - a organisé une conférence de presse hier au complexe sportif de Côte-d'Or.

Cette rencontre avec les médias locaux, la première depuis la création de cet organisme en mars, avait pour but de présenter les objectifs de la MOA et également sa reconnaissance par la World Olympians Association (WOA).

Lors de la première assemblée de l'association le 21 mars dernier, c'est Dominique Béchard qui a été élu président. Ce dernier a réalisé une riche carrière dans l'athlétisme. Il compte une participation aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 où il s'était aligné au disque et au marteau. «Ce projet a vu le jour après trois années de recherche. Il fallait trouver les olympiens mauriciens qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Le soutien de la WOA a été important. D'ailleurs, nous avons obtenu la reconnaissance de la WOA depuis un mois et nous avons également le soutien du Comité olympique mauricien (COM)», explique l'ancien spécialiste du lancer.

A travers leurs recherches, les membres de la MOA ont pu établir le contact avec environ 50 olympiens mauriciens. «On veut constituer une petite communauté pour unir les olympiens, les représenter, servir leur besoin tout au long de leur vie et promouvoir l'olympisme conformément aux principes de la WOA», souligne Dominique Béchard. Actuellement, Maurice compte plus de 90 athlètes ayant défendu le quadricolore au cours d'une édition des Jeux olympiques. «Je profite de la conférence de presse pour demander aux olympiens de nous contacter parce que le statut de notre association permet à n'importe quel sportif mauricien ayant participé aux JO d'être membre de l'association. Nous sommes joignable par mail aux adresses suivantes : [email protected] et [email protected]», a-t-il poursuivi.

Une fois sur les rails, la MOA a obtenu un soutien financier qui a pris la forme de deux chèques de 1 000 USD. Et cette instance a déjà identifié deux projets. Le premier consiste à ériger un mur au sein du complexe sportif de Côte-d'Or. «Il y aura une fresque murale où tous les olympiens seront représentés. Des photos d'archives figureront également sur ce mur ainsi que les noms des olympiens. Nous allons également laissés un espace sur ce mur qui accueillera les futurs olympiens», a expliqué Yannick Lincoln qui a la responsabilité de ce projet. Le cycliste et vététiste est membre de la MOA. Selon lui, cette fresque sera un moyen d'inspirer les athlètes du High Performance Centre de Côte-d'Or.

L'autre projet sera supervisé par Khemraj Naiko, l'ancien spécialiste du saut en hauteur. «On va créer petite cellule pour accompagner les olympiens et les futurs participants aux JO. On va les aider à faire face aux différents challenges qu'ils rencontreront et les guider après leur carrière», précise Dominique Béchard.

La rencontre d'hier a été conclue par un vibrant hommage à Maryse Justin, marathonienne aux JO de 1988, et Daniel André qui a participé au 400m aux JO de 1984.

Composition de la MOA

Président : Dominique Béchard

Secrétaire : Ravi Bhollah

Trésorière : Diane Etiennette

Membres : Yannick Lincoln, José Moirt, Khemraj Naiko, Annabelle Lascar, Jonathan Drack (il représente les olympiens mauriciens se trouvant à l'étranger)