Madagascar: Fin du Festival des étoiles à Majunga

À Madagascar, la première édition du festival d'astronomie Majunga sous les étoiles s'est achevée hier soir en beauté, sous une Voie lactée à couper le souffle. Initié par l'Alliance française de Majunga, cet événement sur deux jours avait pour but de permettre à la population de cette ville de l'ouest de l'île d'observer les étoiles à travers des télescopes mis à disposition du public au bord de mer. Une animation gratuite, supervisée par des astronomes de renom, spécialistes des cieux africains qui a permis à beaucoup d'habitants de la « Cité des fleurs » de faire scintiller leurs pupilles.

« Je ne sais pas ce que c'est, là, sur la Lune, mais je trouve ça très beau... ». Cette mère majungaise venue avec son fils de 8 ans, observe émerveillée, le satellite naturel de la Terre. Pourtant, hier soir, cette Lune n'a cessé de surprendre celles et ceux, qui l'ont examinée de plus près : « C'est une chose de regarder la Lune à l'oeil nu, et s'en est une autre de regarder les reliefs, les cratères, à travers un télescope. »

« whaouuu !!! »

C'est la première fois qu'Andriana, 25 ans, observait le ciel avec du matériel professionnel : « J'en avais les larmes aux yeux. On me demandait "alors ? Alors ? Tu vois quoi ?" et je manquais de mots pour répondre. Je ne savais pas quoi dire à part "whaouuu !!!" C'était juste extraordinaire ! »

%

Andoniaina Rajaonarivelo, co-président de l'association Haikintana Astronomy et Directeur de l'observatoire robotisé de Besely, se félicite de cette première édition du festival d'astronomie : « Le but de cette opération, c'était vraiment de faire vraiment découvrir aux passants que, dans le ciel, il y a des choses qui sont vraiment incroyables à regarder et avec un télescope, on peut les voir d'encore plus près. Actuellement, nous avons la planète Vénus. C'est le point le plus brillant du ciel. Là en ce moment, on a beaucoup de chance, parce qu'elle se couche, là, devant nous, ici à l'ouest de Madagascar. »

Un public charmé

Un public majungais charmé, tant par l'observation du ciel que par les conférences proposées par les chercheurs européens invités pour l'événement. Un public qui a déjà exprimé son souhait d'une seconde édition en 2024.