Afrique: Le Premier ministre Abiy a vivement demandé d'augmenter le soutien financier au développement des Africains lors du Sommet de Paris - Billene Seyoum.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, lors du Sommet de Paris sur le nouvel accord financier international, a fortement demandé d'augmenter le soutien financier au développement des Africains, selon la chef du secrétariat de presse du bureau du Premier ministre, Billene Seyoum.

Concernant la participation du Premier ministre et sa délégation au sommet du nouvel accord financier international qui s'est tenu à Paris, en France, pendant deux jours, la chef du secrétariat de presse du bureau du premier ministre, Billene Seum, a expliqué aux médias la participation de l'Éthiopie à la conférence et aux discussions diplomatiques.

Elle a dévoilé que la conférence était l'occasion où l'Éthiopie, à travers le Premier ministre Abiy Ahmed, reflétait sa position sur les agendas internationaux et faisait entendre la voix des Africains et des pays en développement.

Dans son discours prononcé lors de la conférence, le Premier ministre Abiy a affirmé que l'Afrique est vulnérable aux pénuries financières complexes et qui se chevauchent, aux pressions de la dette et aux crises causées par le changement climatique expliquant ainsi que la provision financière devrait être améliorée et renforcée afin que les pays africains aient une croissance juste et durable.

En outre, il a suggéré que les institutions financières internationales soient rendues plus progressistes et qu'elles mettent en oeuvre les accords précédemment promis.

%

La chef a dévoilé avoir demandé avec insistance que l'aide financière au développement destinée à être accordée aux pays africains soit effectivement investie et que la provision soit augmentée.

Billene a mentionné que le Premier ministre avait présenté à la conférence que l'Éthiopie faisait de grands efforts pour faire face au changement climatique suggérant qu'un soutien financier plus important soit accordé aux pays effectuant la transition vers un développement vert.

Dans son discours, le Premier ministre a expliqué à la conférence que l'Éthiopie a obtenu d'excellents résultats dans la culture du blé et l'empreinte verte.

Il a appelé les institutions financières internationales à renforcer leur soutien financier et à faire leur part pour garantir que le développement prévu soit réalisé dans un court laps de temps.

Selon Billene, le Premier ministre Abiy Ahmed avait discuté de questions bilatérales et multilatérales avec des dirigeants de divers pays et des chefs d'institutions financières régionales et internationales en marge du sommet pendant laquelle il a souligné que des accords qui profitent à l'Éthiopie ont été conclus lors de discussions avec le chef du Fonds monétaire international, le président de la nouvelle Banque mondiale, le président de la Banque africaine de développement, le président français Emmanuel Macron et des dirigeants africains.