Algérie: Engagements du président de la République - D'un Engagement politique à une réalité palpable

ALGER — Le Médiateur de la République, Madjid Ammour s'est félicité, dimanche, de la cristallisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, passés d'un engagement politique à une réalité palpable, à travers une véritable concrétisation des programmes de développement qu'il avait initiés, à l'instar de l'éradication des disparités en matière de développement et la définition des contours d'une relance économique prometteuse.

Dans un entretien à l'APS, M. Ammour a affirmé que ses nombreuses visites dans différentes wilayas, lui ont permis de constater "la véritable concrétisation des programmes de développement ordonnés par le président de la République, notamment en ce qui concerne l'éradication des disparités de développement", relevant que cela "est également perçu par le citoyen sur le terrain, en ce sens que les engagements du président de la République sont passés d'un engagement politique à une réalité palpable".

Le Médiateur de la République a indiqué que ses services étaient destinataires de nombre de requêtes relatives au développement local, dont "plus de 57% ont été pris en charge, car ayant trait à la réalisation de plusieurs projets de développement à même d'améliorer le cadre de vie du citoyen".

L'occasion était pour M. Ammour de saluer le rôle actif de la Médiature qui, à travers ses interventions, a contribué à "lever les obstacles qui entravaient la concrétisation de nombre de projets d'investissement, permettant leur entrée en exploitation et contribuant au renforcement de la dynamique économique, en plus d'assurer plusieurs emploi, développant ainsi l'économie locale".

"Grâce aux directives du président de la République, les obstacles entravant la réalisation de 900 projets d'investissements ont été levés, permettant de créer 52.000 emplois", a-t-il précisé.

M.Ammour a rappelé qu'à travers ses visites de terrain dans plusieurs wilayas, il s'était enquis des différentes préoccupations des citoyens inhérentes au cadre de vie ou à l'amélioration de la qualité du service public, et ce à travers l'organisation de rencontres directes avec les citoyens ou avec leurs représentants de la société civile, sous le slogan "le Médiateur de la République est proche de vous pour écouter vos préoccupations", une image parmi tant d'autres qui illustre la consolidation de la communication avec les citoyens et le renforcement de la démocratie participative.

Le 7e engagement du président de la République qui veut associer le citoyen, en tant qu'acteur influent, à travers un dialogue participatif et une consultation permanente entre les pouvoirs publiques et les citoyens, est ainsi concrétisé.

M.Ammour qui présentait le bilan d'activité de ses services depuis le début de l'année, a indiqué que ces derniers étaient destinataires, jusqu'au 25 juin, de "34.727 requêtes relevant de leur domaine de compétence, dont 2.464 relatives aux préoccupations de développement local et 32.263 requêtes relatives aux notifications des citoyens victimes d'erreur de gestion d'un service public".

Il a fait part également, du "traitement de 94% de la totalité des requêtes soumises aux différentes administrations et organismes publics", précisant que ses services avaient reçu "20.094 réponses de la part des services locaux et centraux des différents départements ministériels, ce qui représente 65% des requêtes traitées et transférées".

"1.393 requêtes relatives aux préoccupations de développement local ont été prises en charge, soit 57% de la totalité des requêtes reçues".

S'agissant des 20.094 réponses reçues concernant les saisines liées aux préoccupations des citoyens envers différentes administrations publiques, M. Ammour a précisé que 16.515 réponses étaient claires, soit 82 % de l'ensemble des réponses.

"3.579 réponses étaient superficielles (17,81%), et ne comportaient pas de directives claires, c'est pourquoi mes services sont en passe de les réexaminer avec les différents secteurs ministériels concernés", a-t-il ajouté.

Le Médiateur de la République a mis en avant les principales missions de son instance, consistant à "écouter et interagir avec les préoccupations des citoyens", une tâche qui ne saurait intervenir qu'à travers l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens, auxquelles le président de la République accorde un intérêt extrême.

Il a, dans ce contexte, rappelé les instructions du président de la République lors du Conseil des ministres du 23 octobre 2022, lesquelles appellent au strict respect du jour de réception des citoyens, une fois par semaine, à la réhabilitation du registres de doléances que le responsable direct doit impérativement consulter pour connaitre les préoccupations des citoyens et prendre les mesures qui s'imposent.

Soulignant les efforts consentis par son instance pour "renforcer et améliorer les canaux de communication avec les citoyens et leur faciliter l'accès aux services offerts par la Médiature", M. Ammour s'est félicité du "lancement d'une plateforme numérique qui évite au citoyen de se déplacer et lui permet de soumettre et de suivre ses requêtes, depuis chez lui jusqu'à la réception d'une réponse, également sous forme numérique", rappelant "la réception des citoyens au niveau de 59 délégations aux niveaux local et central".

Le Médiateur de la République a souligné, par ailleurs, "l'étroite corrélation" entre ses services et les différents secteurs ministériels, estimant que "la coordination étroite" entre toutes les parties "ne peut avoir qu'un impact positif sur la prise en charge efficace des préoccupations des citoyens", ajoutant que depuis sa création, la Médiature de la République «a réussi à établir de bons rapports avec différents secteurs, des rapports de plus en plus solides grâce à une interaction positive avec toutes les saisines transmises par la Médiature".

Cette synergie s'explique par le fait que "nous soyons tous concernés et tenus d'offrir le meilleur service au citoyen, une priorité pour le président de la République", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, M. Ammour a annoncé "la tenue d'une réunion de coordination périodique, durant la deuxième semaine du mois de juillet, réunissant des représentants de tous les départements ministériels, pour l'examen du bilan réalisé et le renforcement de la coordination pour une meilleure qualité du service public".

Il a, également, fait état de la conclusion d'accords avec plusieurs instances tels la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption , le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

D'autres rencontres ont été tenues avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), "dans le cadre des efforts d'amélioration des prestations offertes aux citoyens et de prise en charge des préoccupations des investisseurs de la meilleure manière qui soit", a-t-il ajouté.

Pour M. Ammour, offrir un service de qualité au citoyen "requiert une meilleure performance de l'élément humain au sein de la Médiature qui s'auto-évalue en permanence et programme des sessions de formation, en veillant à "mettre en place un système de gestion de la qualité qui garantit un traitement plus performant es requêtes soumises par les citoyens à tous les services du Médiateur de la République, aux niveaux central et local".