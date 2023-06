Afrique: Cyril Ndonga - 'On va continuer à se battre'

Battus par le Ghana 3-2, dimanche au complexe sportif du Prince Moulay Abdellah, le Congo a raté la première sortie de son histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations U-23 CAF TotalEnergies.

Après avoir éliminé la Tunisie et l'Afrique du sud lors des qualifications, le Congo est arrivé en terres marocaines avec plein d'ambitions. Cependant, les poulains de Cyril Ndonga ont dû faire face à la réalité du terrain.

Plus réalistes, les Ghanéens ont empoché les trois points de la partie, au grand détriment du sélectionneur congolais : "nous sommes dans une poule très relevée, il ne fallait pas louper le premier match, désormais le mal est fait. On ne va pas s'alarmer, on va continuer à se battre. Tout va très vite dans le football. Aujourd'hui nous sommes déçus, demain nous sourirons."

Complètement désœuvrés en début de seconde période, les Diablotins ont attendu le temps additionnel pour marquer coup sur coup par les intermédiaires de Kokolo et Ngatse : "Je suis content qu'ils aient marqué mais cela démontre encore une fois nos défauts. Nous nous sommes réveillés dans les derniers instants. Nous sommes à la CAN, on ne peut pas se permettre d'avoir des sauts de concentrations" a conclu le tacticien congolais.

Le Congo devra remonter la pente ce mardi 27 juin à Rabat, face à la Guinée qui cherchera également un premier succès dans cette compétition.