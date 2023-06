Angola: Ngeya - Catoca réaffirme son soutien à la culture nationale

Luena (Angola) — La Société Minière de Catoca continuera à travailler à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel national, a réaffirmé, à Luena, le directeur de la Planification et du Contrôle de la Société Minière de Catoca, Marçal Vigário.

Marçal Vigário a déclaré que Catoca continuera à travailler avec le ministère de la Culture, du Tourisme et les gouvernements provinciaux pour valoriser la culture nationale, en particulier celle des Tchokwes, de manière à la maintenir vivante.

Parlant du 1er Festival de musique et de danse de l'Est du pays, qui s'est déroulé du 23 au 24 du mois en cours, dans la ville de Luena, il a rappelé que l'événement vise à promouvoir la culture afin de sauver les pratiques et d'autres éléments fondamentaux de cette région.

Cette initiative, selon le responsable, permettra la transition harmonieuse des traits culturels des peuples de l'Est vers les nouvelles générations, en plus d'honorer les acteurs culturels, à travers la promotion du dialogue interculturel.

A son tour, le directeur national des Communautés et de l'Institution du pouvoir traditionnel du ministère de la Culture et du Tourisme, Alberto Kafuna, a expliqué que la région de Lunda-Tchokwe, depuis l'époque de Mwatchiava et Lukotcheca, a toujours mis l'accent sur la culture communautaire, relative à la préservation des us, coutumes et traditions.

Pour le responsable, les ancêtres n'ont jamais été oubliés, ils ont toujours transmis leurs enseignements aux générations futures à travers la danse et les chants, tels que tchianda, tchissela, kalukuta, kandowa, Makopo, Maringa, kandjendje Likembe.

Il a souligné l'initiative de la société Minière de Catoca qui a créé le festival de masse, qui vise à sauver, préserver et valoriser la culture nationale et celle de la région orientale de l'Angola.

Le vice-gouverneur de Moxico pour le secteur technique et infrastructure, Wilson Augusto, a dit que c'était une source de satisfaction d'accueillir la 1ère édition du festival Ngeya, qui valorise en quelque sorte la diversité de la culture et la richesse nationale de la région de l'Est.

Onze groupes comprenant 126 membres des provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte ont participé à la 1ère édition du Festival régional de musique et de danse de l'Est "Ngeya", qui s'est tenu dans la ville de Luena.