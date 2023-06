Algérie: Recyclage des déchets - Des moyens incitatifs en préparation pour stimuler l'investissement

GUELMA — La ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables Fazia Dahleb a affirmé samedi de Guelma que son département s'apprête à développer des "moyens incitatifs" pour stimuler l'investissement dans le recyclage des déchets.

Lors d'une inspection au Centre d'enfouissement technique (CET) de Bouguerguer, dans la commune d'Héliopolis, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, Mme Dahleb a indiqué que le développement de ces moyens incitatifs sera effectué en coordination avec les collectivités locales et d'autres départements ministériels concernés.

Ella a ajouté que le ministère s'emploie également à créer, pour cela, les cadres juridiques nécessaires, et à faire modifier certains textes juridiques, dont la loi de 2001 sur la gestion des déchets.

Mme Dahleb a souligné que ces incitations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Environnement qui s'oriente vers le recours à "l'économie circulaire" (partage, réutilisation, rénovation et recyclage des produits et des matériaux existants, ndlr) et la modernisation de la gestion des déchets en ouvrant la voie aux jeunes, aux entreprises émergentes et à quiconque souhaiterait investir dans ce domaine.

Après avoir écouté des explications détaillées sur le fonctionnement du CET de Bouguerguer, seul équipement du genre dans la wilaya qui traite les déchets de 13 communes sur les 34 collectivités locales, à raison de 220 tonnes/jour, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a appelé les responsables du CET à oeuvrer pour attirer le plus grand nombre possible d'investisseurs en créant un marché local destiné aux matériaux recyclés.

%

La ministre a également indiqué que les CET doivent être "davantage intégrés dans la politique de l'économie circulaire" que son département s'emploie à généraliser à travers le pays. Elle a estimé, à ce propos, qu'il était "déraisonnable" d'enfouir des matériaux pouvant être valorisés et des déchets permettant de créer d'importantes richesses et des ressources importantes pour l'économie nationale.

Mme Dahleb a également écouté un autre exposé sur le projet de réalisation d'un nouveau centre d'enfouissement technique dans la commune Houari-Boumediene. Un équipement devant recevoir les déchets ménagers provenant des communes de l'ouest de la wilaya.

Elle a aussi appelé à l'élimination des décharges sauvages, réitérant la nécessité d'employer ces centres pour recevoir les déchets organiques "en échange de la récupération et du recyclage d'autres déchets valorisables pour rationaliser l'exploitation de ces CET dont la réalisation nécessite des sommes importantes et de larges poches foncières".

Au siège de la wilaya, la ministre a présidé une cérémonie de distribution de 10 camions à benne tasseuse pour collecter les déchets de plusieurs communes.

La ministre a mis l'accent, dans une déclaration aux médias, sur le projet d'économie circulaire, qu'elle considère comme "la seule alternative, à l'heure actuelle, pour une gestion efficiente des déchets en les transformant en richesse au plan économique".

La visite d'inspection de Fazia Dahleb dans la wilaya de Guelma a donné lieu à une visite de la réserve naturelle de la forêt de Beni-Salah, dans la commune de Bouchegouf, le projet de réalisation d'une forêt récréative dans la région d'Ain Sefra (montagnes de la Maouna), dans la commune de Ben Djerrah, en plus de l'inspection du projet d'aménagement du jardin des pins, au chef-lieu de la wilaya.