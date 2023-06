Ile Maurice: Covid-19 - 258 décès et plein de questions

Au 21 juin 2023, 23 cas actifs de Covid-19, dont six admis au New ENT Hospital ont été enregistrés. Du 15 au 21 juin, aucun décès n'a été attribué au Covid-19. C'est ce qu'indique le rapport du conseil des ministres du vendredi 23 juin.

Au Parlement le mardi 20 juin, Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé, a annoncé que du 1er janvier 2022 au 15 juin 2023, 258 personnes sont décédées du Covid-19. Parmi elles, 68 étaient vaccinées et 73 ne l'étaient pas et parmi les personnes vaccinées, seul un faible pourcentage avait reçu une dose de rappel.

Au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1,2 million de nouveaux cas et plus de 7 100 décès ont été signalés du 22 mai au 18 juin 2023. «La région africaine a signalé une légère augmentation des décès mais une diminution du nombre de cas, tandis que les cinq autres régions de l'OMS ont signalé une diminution du nombre de cas et de décès.» Il est relevé que «les cas déclarés ne sont pas une représentation exacte des taux d'infection en raison de la réduction des tests et déclarations à l'échelle mondiale». Au cours de cette période de 28 jours, seuls 133 sur 234 pays et territoires ont signalé au moins un cas, une proportion qui n'a cessé de diminuer depuis mi-2022. En raison de cette inexactitude des chiffres officiels, le nombre exact de cas et de décès dû au Covid-19 n'est pas connu.

Le Dr. Vasantrao Gujadhur déclare que le Covid-19 à Maurice observe une tendance à la baisse. Toujours considéré comme une pandémie, le Covid-19 n'est plus une global health emergency depuis mai 2023, selon l'OMS. «Nous devons vivre avec le Covid-19. Nous n'avons plus autant de cas selon les chiffres officiels. Le variant Omicron est plus transmissible que l'Omicron original mais il est moins virulent. Il faut protéger les plus vulnérables ; ceux qui souffrent des maladies immunodéficientes comme des problèmes cardiaques et les dialysés, entre autres. Pour les personnes vulnérables et celles qui ont plus de 65 ans, le gouvernement doit amener le vaccin 'bivalent' qui travaille sur le variant et le coronavirus original. Aucun vaccin n'empêche une infection, mais va plus protéger la personne contre les maladies sévères.»

De plus, le médecin soutient que, comme les symptômes de la grippe et du Covid-19 sont presque similaires, il faut prendre des précautions et se protéger soimême : porter un masque et faire un test. Si une personne est positive au Covid-19, elle doit rester à la maison quatre à cinq jours. Les personnes vulnérables et les jeunes qui vont dans un endroit à risque doivent prendre des précautions et les autorités doivent donner les facilités pour protéger les personnes vulnérables par la vaccination.

Catherine Moossun, âgée de 45 ans, était cancéreuse et sa famille soutient qu'un médecin l'aurait infectée au Covid-19 alors qu'elle était admise en clinique, ce qui a conduit à son décès. Une indemnisation de Rs 40 millions est réclamée au médecin et à la clinique où elle était admise. La famille veut que justice soit faite. «Peu importe la somme d'indemnisation, cela pas ne retournera pas Catherine Moossun parmi nous. Il est très difficile de perdre un membre de la famille ainsi», nous confie Isabelle Joseph-Lamarque, la petite soeur de la victime.

Nasser Essa, président de la Nurses' Union, soutient que dans les centres de santé, la situation est sous contrôle et le personnel ne ressent pas la crainte qu'il ressentait auparavant. «Les précautions doivent continuer à être prises. Il nous faut toujours rester vigilants.»

Vaccin bivalent

Le ministre de la Santé indique aussi qu'il a déjà donné suite aux recommandations de l'OMS afin d'obtenir des vaccins bivalents de Pfizer à administrer aux groupes prioritaires de la société. «Nous recevrons très bientôt un don du gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'installation COVAX, de quelque 50 000 doses de vaccins bivalents Covid. Nous sommes en contact avec notre mission à Genève et l'ambassade des États-Unis à Maurice pour formaliser les procédures», a déclaré Kailesh Jagutpal au Parlement.