Congo-Kinshasa: Les organisations de la société civile et les mouvements citoyens appellent à la mobilisation générale pour des élections crédibles, inclusives et transparentes

Les laïcs protestants et catholiques, ainsi que les militants des mouvements citoyens et d'autres acteurs de la société civile ont appelé, samedi 24 juin, les Congolais à la mobilisation générale pour des élections crédibles, inclusives et transparentes.

Dans une déclaration à la presse samedi à Kinshasa, ces organisations ont tiré la sonnette d'alarme affirmant qu'en raison du processus électoral « opaque et non-inclusif », la RDC est de nouveau au bord de l'implosion.

A cela s'ajoute, d'après ces organisations de la société civile « le contexte sécuritaire explosif marqué notamment par la multiplicité des milices affiliées aux partis politiques et l'occupation des certaines localités par des armées étrangères et des groupes armés ».

Dans cette déclaration lue par le président du Conseil de l'apostolat des laïcs Catholiques du Congo (CALCC), Jean-Bosco Lalo, ils exigent ainsi l'audit du fichier électoral par une institution indépendante :

« Nous laïcs catholiques et protestants, CALCC et du ministère des laïcs protestants (MILAPRO), les acteurs de la société civile, les mouvements citoyens, nous joignons, à l'appel des Peres de l'Eglise du Christ au Congo (Ndlr déclaration du comité exécutif de l'ECC du 21 au 26 février 2023) et de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), (Ndlr message de la 60eme assemblée générale des évêques) pour exiger l'audit du fichier électoral par une institution indépendante, disposant d'une expertise avérée en la matière, en présence des observateurs et des témoins, et cela avant la convocation du corps électoral en septembre 2023 ».

Jean-Bosco Lalo d'ajouter :

« Nous réclamons l'accréditation à temps des observateurs électoraux, tout en prenant soin de clarifier les procédures pour l'accréditation des observateurs internationaux. Nous appelons la communauté internationale à ne pas s'accommoder à un processus vraisemblablement voué à l'échec et susceptible d'exacerber l'instabilité du pays et de la sous-région ».