Afrique: Boule lyonnaise - Trois jours intenses de formation et d'initiation à Maurice

Une délégation de la Fédération Internationale de boules (FIB), était à Maurice du 14 au 18 juin. Elle avait pour mission d'initier et former les Mauriciens à la boule lyonnaise, une discipline voisine de la pétanque, mais avec ses propres règles et systèmes de jeu. En sus de cela, elle a donné l'opportunité au public d'assister à une démonstration de ce sport par une championne du monde et d'Europe.

La boule lyonnaise ressemble à la pétanque mais est régie par des règles différentes. La Fédération de boules de Maurice avait déjà montré son intérêt pour cette discipline, notamment en envoyant quatre joueurs - Jadoo Vijayrasing, Jean Michel Pourroy, Ravin Gopaul et Vincent Fabrice - à une compétition internationale en Turquie en novembre 2022.

A partir de là, de par les liens qu'elle avait entretenus avec la Fédération mauricienne de boules, la FIB a décidé - d'un commun accord - de monter un programme de formation destiné aux Mauriciens. Arrivés à Maurice le 14 juin, la délégation de la FIB était composée de Pascal Hernandez, Secrétaire Général, Henri Escallier, Président de la Commission technique de la FIB, Guy Hanin, technicien au riche palmarès en tant qu'entraîneur du club de Saint-Vulbas 3 fois champion d'Europe et İnci Ece Öztürk, multiple championne de Turquie, du monde et d'Europe en boule lyonnaise.

%

« Ce qui nous intéresse ce n'est pas seulement de voir une fédération qui participe, mais aussi qui évolue et se développe sur son territoire. Nous, on a découvert une fédération dynamique avec des joueurs qui ont envie de faire quelque chose. On a décidé, en quelques mois de monter ce programme de formation qui est destiné au développement du sport boule sur le territoire mauricien. La base essentielle de la formation, par la suite pour la fédération mauricienne, ce sera de former des jeunes qui deviendront des adultes dans le temps et de pérenniser ce qu'ils apprendront ces prochains jours.

Pendant 3 jours (Ndlr : du 15 au 17 juin) il y aura 3 jours intensifs de formation pour des cadres techniques qui ont été choisis par Rajkoomar Radhakrishansingh. L'objectif c'est de former les jeunes. Ensuite, il s'agira d'intégrer les écoles et procéder l'initiation à la boule lyonnaise dans le scolaire que ce soit dans les écoles publiques ou privées. Tout cela pour dynamiser auprès de la jeunesse » déclare Serge Hernandez qui a en a profité pour présenter les excuses de Frédéric Luis, président de la FIB, absent de cette visite en raison de ses obligations professionnelles.

Henri Escallier et Guy Hanin ont assuré la formation dans les locaux du restaurant Mayuri à Curepipe. Si le premier s'est essentiellement penché sur la partie théorique de la boule lyonnaise et ses règlements, le second avait plutôt pour rôle de s'occuper des entraîneurs et éducateurs sur le terrain. Notons que pour préparer le stage, la FIB avait a envoyé du matériel de base, des tapis et des boules. « L'objectif du stage est de faire un état des lieux de vos possibilités, des installations et des objectifs de la Fédération de boules de Maurice.

Mais aussi, d'apporter des éléments fondamentaux d'initiation » a ajouté Pascal Hernandez. La délégation est repartie satisfaite du travail accompli. Elle a juste regretté de ne pas avoir eu à sa disposition des terrains de qualité pour permettre la réalisation d'ateliers de travail. « La durée du stage a été trop courte ; il aurait fallu une journée supplémentaire. Les bases ont été posées. Il faut maintenant mettre en oeuvre ce qui a été vu avec, en priorité absolue, la construction de terrains appropriés » a écrit le secrétaire général de la FIB.

Par rapport à la construction de terrains appropriés pour la boule lyonnaise, Rajkoomar Radhakrishansingh a déclaré qu'il était en pourparlers avec le Ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse et des sports pour ce faire. « La Fédération de boules de Maurice est en pourparlers avec le Ministère des Sports pour occuper un terrain de 8000 mètres carrés à Rivière-des-Anguilles. Ce terrain nous permettrait d'avoir notre propre boulodrome qui pourrait aussi être couvert afin que les joueurs ne soient pas gênés par le mauvais temps » indique Rajkoomar Radhakrishansingh.

Enfin, comment ne pas mentionner la très belle démonstration d'İnci Ece Öztürk championne du monde et d'Europe (voir palmarès en hors-texte). Elle était en action vendredi dernier sur le parking de Bagatelle et dimanche sur le terrain du Curepipe Starlight Sports Club (CSSC). Lors de son séjour, elle espérait pouvoir inspirer les gens spécialement les enfants et les femmes à s'essayer à la boule lyonnaise. Ce sera aux Mauriciens de le lui démontrer dans les mois et années à venir.

Palmarès d'İnci Ece Öztürk

D'origine turque, İnci Ece Öztürk, 26 ans, détient plusieurs titres. En Turquie, elle s'est octroyé celui de championne en tir progressif à six reprises (2012, 2015, 2017, 2018,2019 et 2022) ainsi qu'en tir rapide en double par 5 fois (2012, 2015, 2016, 2018, et 2022). Egalement championne de Turquie en tir de précision en 2012, elle a remporté celui de bocce ligue (sport-boules et Raffa Vollo et pétanque) en 2014, puis celui en Raffa-Vollo (équipes triplettes et enfin en sports-boules et Raffa-Vollo ligue en 2022.

İnci Ece Öztürk est aussi devenue championne du monde en tir rapide et en double en 2018. Elle a aussi gagné la médaille d'or lors de la coupe du monde féminine en 2019. Sur le plan européen, l'athlète turque a été sacrée championne d'Europe en double en 2022. En tir progressif, elle est devenue championne d'Europe en 2022. Enfin, İnci Ece Öztürk a eu le titre de championne des jeux méditerranéens en tir progressif en 2018 et 2022. A noter que l'athlète, qui faisait partie de la délégation de la FIB durant le stage, a eu l'occasion de présenter la Raffa Vollo aux Mauriciens.

Des championnats du monde juniors à Maurice en 2024 ?

Lors de son arrivée à Maurice, la FIB, à travers son secrétaire général, a fait une importante déclaration. « On a une proposition. C'est d'organiser à Maurice, si elle le souhaite, les championnats du monde jeunes en 2024. S'il y a une décision de l'Etat mauricien en ce sens, pour la FIB c'est possible. Il restera les détails techniques à régler. Cela représenterait une vingtaine de pays » a dit Pascal Hernandez.

Témoignage de Prem Boudena, coach de pétanque

« Cette formation en boule lyonnaise a été une première pour Maurice. En tant que joueurs de pétanque, nous avons découvert une autre facette des boules. Tous les stagiaires ont hâte de débuter ce sport. Mais la pratique de la boule lyonnaise est différente de celle de la pétanque. La boule lyonnaise fait appel à des qualités athlétiques.

Elle demande à ce que les joueurs soient bons aussi bien au niveau de la précision que de la vitesse. Certes, nous avons du matériel mais cela n'est pas suffisant. Les terrains que nous avons identifiés pour jouer à la boule lyonnaise n'étaient pas aux normes. Cela nous amène à penser à mettre en place des infrastructures appropriées. Le président de la Fédération de boules de Maurice a déjà initié des actions en localisant un terrain à Rivière-des-Anguilles. En tant que discipline très athlétique, la boule lyonnaise conviendrait parfaitement aux jeunes que devront être initiés dans les écoles » explique Prem Boudena.

Hors-texte : Les différentes épreuves de la boule lyonnaise

Ce sport boules compte 9 épreuves différentes : le jeu traditionnel (en simple, double, triple et quadrette), le combiné (jeu stratégique où on peut jouer à un contre un ou deux contre deux), le tir progressif (épreuve où l'athlète doit toucher un maximum de boules en tirant en navette, dans les deux sens, pendant 5 minutes sans s'arrêter), le tir rapide, le tir en relais et le tir de précision.

La boule lyonnaise diffère de celle de la pétanque de par le poids de la boule, le terrain et les règles y associées. La boule de pétanque a un diamètre compris entre 70,5 et 80 mm, et un poids qui varie entre 600 et 800 grammes tandis que la boule lyonnaise a un diamètre compris entre 90 et 110 mm et un poids variant entre 700 et 1300 grammes. Le terrain mesure 27,50 m de long et 2,5 à 4 m de large et est divisé en trois zones principales : un rectangle central de 12,50 m de long dans lequel le joueur fait rouler sa boule, et à chaque extrémité deux autres espaces mesurant chacun 5 m de long : le premier où le joueur prend son élan pour lancer, le second où se trouve le but.