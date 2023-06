Ile Maurice: Veeramundar Band - La musique, plus qu'une histoire de famille

On les a vus en action mercredi, devant le Parlement, où ils avaient sorti les trompettes et les cymbales. Les membres du Veeramundar Band se sont rappelés à nos bons souvenirs. Que devient l'orchestre mythique ? Est-ce qu'il y a eu des fausses notes sur leur parcours musical ?

Ils ont transmis les valeurs, principes et bases de la vie mais aussi la musique. Mais la musique est plus qu'une histoire de famille. Transmise de génération en génération, aujourd'hui le groupe musical a joué à travers l'île et a aussi voyagé grâce à la musique.

C'est en 1935 que le Veeramundar Band a vu le jour, fondé par feu Inga Veeramundar. Originaire de Rose-Hill, le groupe va se démarquer par sa maîtrise des grosses caisses, percussions et trompettes. De fil en aiguille, ils se feront connaître par leur répertoire de musiques occidentale, locale et hollywoodienne. Le groupe sera entouré par des amis sincères et des membres de la famille.

La passion commune va se refléter chez d'autres membres de cette famille qui sera rythmée par la musique. Malgré le décès du fondateur Inga Veeramundar, le groupe n'a pas cessé d'évoluer avec une transmission de génération en génération de 1935 à 2023. Ainsi, le leader actuel du groupe, Raja Veeramundar, a un fils médecin, qui est un passionné de musique et lui emboîte le pas.

La réputation du Veeramundar Band s'est bâtie non seulement dans sa région par sa musique mais aussi par les événements qu'il anime - mariages, processions, Divali, Maha Shivaratree, mais aussi d'autres occasions. «Ces 25 dernières années, on est allé à la Réunion plusieurs fois - environ deux à trois fois par an. Bon, pendant la pandémie, nous n'avons pu faire le déplacement mais même à l'île de la Réunion, notre musique est très appréciée. Nous avons pu compter sur nos petits-enfants, neveux, cousins et amis proches pour garder le groupe en forme», nous confie Mevin Veeramundar. Sa dernière activité était justement à la Place d'Armes mercredi pour la Fête de la musique. Il a su séduire le public mauricien avec un répertoire varié, tentant même la fameuse chanson Bella Ciao.

Ses fondations l'ont aidé à se forger un style et à devenir un groupe incontournable. Mais ce qui a assuré sa survie au fil des années, c'est que la relève est toujours assurée par les plus jeunes. Raja peut ainsi compter sur son fils Vicky qui est un médecin mais aussi un amoureux de la musique. Ce dernier, bercé par les notes de musique depuis sa naissance, est aujourd'hui saxophoniste et guitariste.

Lorsqu'il n'est pas au chevet de ses patients, il assiste aux répétitions. «La musique coule dans mes veines depuis que je suis très jeune. Feu mon grand-père Inga m'a toujours inspiré et aujourd'hui mon père me transmet sa passion. Je suis aussi très fier que la relève soit assurée.» Outre la musique qui coule dans ses veines, il n'oublie jamais son instrument de prédilection, sa guitare. Lors des sorties entre amis, elle l'accompagne toujours «pou met enn lafaya».

Dr Vicky peut également compter sur la fidélité de ses amis musiciens Rovin, Keven, Akash et Veemany, entre autres, qu'il considère comme sa famille et qui jouent également dans les soirées. «Pour être musicien, il faut d'abord aimer la musique et aussi avoir de la patience et du soutien. C'est un métier ou un passe-temps qui demande beaucoup d'attention et de sacrifices. Heureusement, nous avons beaucoup de soutien, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle», explique ce médecin très dévoué à son métier et mélomane. Il a beaucoup de rêves en tête et l'intention de prendre ses notes à travers le monde.

L'uniforme, marque de fabrique très visible

Au fil des années le Veeramundar Band a vu aussi évoluer son uniforme. Mevin Veeramundar se remémore leurs débuts. «Au tout commencent, le groupe portait un costume noir. On a évolué et on portait du blanc et noir; aujourd'hui, nous avons toujours notre uniforme noir et blanc, mais avec notre signature et logo», confie-t-il.

Le groupe est composé de Raja Veeramundar saxophoniste et band master de l'orchestre et les musiciens sont : Vicky Veeramundar, Mevin Veeramundar, Ashwin Veeramundar, Lala Ramlall et Dineshen Govinden saxophonistes, Previn Veeramundar à la clarinette, Keven Moon et Mevin Moothen bassistes, Rovin Moothen, Rudy Veeramundar, Darmalingum Veeramundar, Rhylen Veeramundar et Sezhilen Veeramundar qui jouent du side drum avec Luciano Armel et Parmessur Domah à la cymbale, Nagalingum Moutou à la grosse caisse, Irwin Dookhun au trombone, Klyven Veeramundar claviériste, Baboo Bohuspotheea à la clarinette, Dinagaren Govinden à la trompette, Akash Ramthal, chanteur, et Veemany Chocalingum, chanteuse. Les week-ends, le groupe organise des jam sessions en famille pour se détendre.