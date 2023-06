Ile Maurice: Enregistrement des cartes SIM - Nouveau report de trois mois

L'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) va reporter la mise en application d'une mesure visant à réenregistrer les cartes SIM en circulation. En effet, la mesure devait initialement entrer en vigueur en juillet et se poursuivre jusqu'en janvier 2024, où les cartes SIM non enregistrées seraient désactivées.

Cependant, le conseil des ministres a décidé de reporter la mise en application de trois mois, et c'est désormais à partir du 30 octobre prochain que tous les détenteurs d'une carte SIM devront se faire enregistrer avec leurs photos et les informations complémentaires. Après le 30 avril 2024, toutes les cartes SIM non enregistrées seront désactivées. Il est important de noter que les membres du public, les représentants d'entreprises, d'ambassades ou d'ONG doivent obtenir une autorisation pour enregistrer les cartes SIM ou pour acheter un nouveau numéro. De plus, les proches des personnes décédées doivent attribuer le numéro à un autre nom.

En cas de perte ou de vol d'une carte SIM, il est également nécessaire de signaler cet incident à la police afin d'obtenir un rapport pour bloquer le numéro et demander sa réattribution.