Ile Maurice: Députés-chanteurs - Maurice a d'incroyables talents

Cette semaine la députée et PPS Tania Diolle a fait vibrer le micro lors d'une fonction. Ce qui a visiblement 'diverti' les internautes, Avant elle, d'autres députés avaient fait une démonstration de leur talents cachés, notamment Kailesh Jagutpal et Vikram Hurdoyal...

La Parliamentary Private Secretary (PPS) et députée du numéro 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes) est visiblement une très grande fan de Rihanna. Après avoir cité la chanson Umbrella au Parlement, en février 2020, elle revient cette fois-ci à la charge avec une autre chanson de la même artiste, Stay qu'elle a interprétée sur scène mercredi, pour la fête de la musique de la Quatre-Bornes Tamil Federation. Micro dans une main et téléphone portable dans l'autre, elle n'a pas hésité à pousser la chansonnette, avec par moments de fausses notes qui n'ont pas échappé aux oreilles des internautes.

La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux et cumule déjà des milliers de vues et des centaines de commentaires les unes les plus hilarantes que les autres. Durant cette soirée, l'on explique que Barlen Vyapooree, ancien président de la République a aussi entonné quelques paroles d'une chanson alors que Kavi Ramano, ministre de l'Environnement et député de la même circonscription, également présent à l'évènement n'est pas monté sur scène.

Pour rappel, celle qui a été chargée de cours à l'Université de Maurice avant de se porter candidate aux élections de 2019 avec son 'gourou' Alan Ganoo en alliance avec le MSM avait été la risée de la Toile en février 2020 quand elle avait voulu «ajouter un peu de culture pop à notre Assemblée» en citant Rihanna. Ainsi, elle avait laissé entendre quelques phrases de la chanson Umbrella : «When the war has taken its part. When the world has dealt its cards. If the hand is hard. Together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'm going to stick it out to the end. Now that it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella...»

Mais avant elle, l'on se souviendra tous du fameux «koukouroukoukou» lancé par le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal. Une vidéo avait fait son apparition sur les réseaux sociaux au début de 2022, le montrant dansant et chantant, sans masque, ni distanciation physique dans une salle avec une vingtaine de personnes. À un moment, le ministre de la Santé a même pris le micro de karaoké pour reprendre le refrain d'une chanson indienne et faire le tour de la salle en se déhanchant. De nombreux Mauriciens s'étaient indignés du non-respect des règles sanitaires anti-Covid-19 imposées par le même Jagutpal qui martelait l'importance de respecter ces mêmes règles presque quotidiennement à la MBC.

Vikram Hurdoyal, ministre de la Fonction publique, s'était, lui, fait remarquer pour ses talents de chanteur, lors d'un congrès l'année dernière en août à Flacq. Il avait repris une chanson indienne également. Plusieurs Mauriciens s'étaient donnés à coeur joie en faisant des commentaires comme le fait qu'il pouvait «perform dan bann soirée geet gawai...»