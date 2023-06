Angola: Lunda Sul accueille la 2ème édition de Ngeya

Luena (Angola) — La ville de Saurimo, capitale de la province de Lunda Sul, accueillera la 2e édition du Festival de musique et de danse de la région Est de l'Angola appelé Ngeya, qui aura lieu en 2024.

Le vice-gouverneur de Moxico pour le secteur technique et Infrastructure, Wilson Augusto, province hôte de la 1ère édition, a transmis le témoignage à son homologue de Lunda Sul, Cláudio Pemessa.

Pendant l'acte, Claúdio Pemessa a promis de présenter un ensemble d'innovations, tout en profitant des aspects positifs introduits lors de l'événement de Luena.

Il a annoncé la création d'un comité d'organisation de l'événement pour commencer à préparer l'événement culturel.

Il a souligné la nécessité de maintenir vivante la culture de l'Est comme moyen de perpétuer l'identité culturelle du peuple auprès des jeunes locaux.

Ngeya est déjà le plus grand festival de musique et de danse de la région orientale du pays.

Après l'expérience de l'édition expérimentale qui a eu lieu en 2022, dans la ville de Dundo, province de Lunda Norte, ce projet financé par la Société Minière de Catoca, a réuni 126 artistes des provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte.

Sans caractère compétitif, le festival, qui s'est déroulé dans la cour du complexe touristique du Monument à la paix, a présenté les principaux rythmes et folklore traditionnels des provinces de Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte.

Bien qu'il n'ait pas un caractère compétitif, Ngeya, qui est entré dans «l'itinéraire culturel» de la responsabilité sociale de Catoca, a attribué un million de Kwanzas à chacun des trois groupes participants par province.

L'organisation a justifié le caractère non compétitif par la nécessité de promouvoir le sauvetage et le dialogue interculturel, la rencontre des générations et la construction d'héritages pour promouvoir le multiculturalisme de ces trois provinces d'Angola.

Dans une région typique du multiculturalisme, les Cokwes et les Luvales étant les plus prédominants, et, bien que le Tchianda soit la "carte de visite" des danses typiques de la région et, probablement la plus internationalisée, avec la particularité d'être à la fois danse et musique, le présentait d'autres potentiels « millénaires », comme c'est le cas de Makopo, Mitingui, Maringa, en plus de Kalofolofo, Kauali, Hulengo, Kandemba, Musheta, les moins connues régionalement.

Le public a assisté à ces danses mythiques sous la responsabilité des groupes Nejas, Ihalo, Marimba Kayowe, Wino Wa Tembo et Nhamusso, tous originaires de Moxico ; Zango Tchissela, Mba Heza Mitingui et Kulimaka Tchyanda, de Lunda Sul ; Txako Txa Utxokwe, Mwesseke Utalé et Maringa, de Lunda Norte.