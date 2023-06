Angola: Le cycliste Dário Manuel devient champion national du contre-la-montre individuel

Sumbe (Angola) — Le cycliste Dário Manuel, de l'équipe ACT Luanda, est devenu champion national du contre-la-montre individuel samedi, dans la ville de Sumbe (Cuanza Sul), en franchissant la ligne d'arrivée en 27 minutes et 33 secondes.

Dans les positions immédiates, les cyclistes Igor Silva et Daniel Cole, de Jair Transportes de Benguela, ont été classés, avec un temps de 27m et 17s et 27m et 30s, respectivement, sur un parcours de 19 kilomètres, entre Fábrica de Cimento dE Cuanza Sul et localité de Cuacra.

Chez les juniors, le trophée a été remporté par Diego Albano, de Jair Transportes de Benguela, avec un temps de 30 minutes et 27 secondes, suivi de Cristian Teixeira de Tranchipeta (31m et 17s) et Kelson Miguel (32m et 1s).

Chez les moins de 23 ans, Hosana Gonsalves, de Bai Sicasal Petro de Luanda, a été couronné champion national, avec 30 minutes et 09 secondes, secondé par Edivaldo Manuel de Jair Transportes de Benguela (30m et 11s) et en troisième, le cycliste André Alexandre de l'ACT (30m et 11s).

Dans la classe des cadets, Kilson Rodrigues, de l'école KZB a gagné, Edmilson Cravid (Pepino de Benguela) a gagné dans la catégorie des jeunes, tandis que dans la catégorie des maîtres 50, l'athlète Sandro Carvalho (Tchaco Team de Luanda) a triomphé.

La 32e édition de la compétition cycliste nationale se dispute en trois étapes, la première étant un contre-la-montre par équipes (37 km), la deuxième contre-la-montre individuel (19 km), déjà disputée, et la troisième, qui se disputera ce dimanche, 130 km.

202 cyclistes des provinces de Cuanza Sul, Benguela, Luanda, Bengo, Huíla, Cabinda, Bié, Huambo et Uíge participent à la compétition.

Le championnat est organisé par la Fédération angolaise de cyclisme (FACI), en partenariat avec le Gouvernorat provincial de Cuanza Sul.