Algérie: Journée d'études lundi sur la prévention contre la drogue à l'ESM Koléa

ALGER — L'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT) et le Centre de recherches juridiques et judiciaires (CRJJ), organise, lundi au siège de l'Ecole supérieure de la magistrature (ESM) de Koléa (Tipasa), une journée d'études autour du thème "Drogues et comprimés psychotropes : réalité et défis, mesures préventives et thérapeutiques", a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère de la Justice.

Il sera également question d'examiner les facteurs socio-économiques entrainant la consommation de drogue et l'impact de l'addiction sur la santé et la psychologie de l'individu, a-t-on ajouté.