Afrique: Début à Alger des travaux de la réunion régionale africaine sur la propriété intellectuelle

ALGER — Les travaux de la réunion régionale africaine sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels y afférents ont débuté dimanche à Alger en présence d'experts de plusieurs pays africains.

L'ouverture des travaux a été présidée par le directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed Berrah, le sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), Edward Kwakwa et la présidente de la Commission intergouvernementale sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore de l'Ompi, Lilyclaire Bellamy.

Organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et l'Ompi, cette réunion a pour but de sortir avec une décision commune destinée à adopter un projet d'instrument juridique pour la protection des ressources génétiques et les savoirs traditionnels y afférents, en prévision de la Conférence diplomatique prévue en 2024.

La réunion, devant s'étaler sur trois jours, se déroule en présence d'une cinquantaine d'experts venant d'environ 30 pays africains membres de l'Ompi et d'autres internationaux.