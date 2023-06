Tunisie: Expatriés | Fakhreddine Ben Youssef décisif !

L'attaquant tunisien a permis à Pyramids de se qualifier en coupe.

Lors des huitièmes de finale de la coupe d'Egypte, l'attaquant Fakhreddine Ben Youssef a marqué à la 95e le but libérateur de la qualification des Pyramids face à Al Ittihad Alexandrie 1-0. Quant à Ali Maâloul, facile vainqueur du relégué Haras El Hodood 0-3, avec Al Ahly, la route vers un énième titre de champion d'Egypte est tracée.

Khenissi rempile

Après Bilal Ifa et Yassine Amri, l'attaquant Taha Yassine Khenissi a prolongé d'un an son contrat avec le même club, le Koweït SC, alors qu'il arrive à son terme le 30 juin 2023. Il a été décisif dans les matchs en coupe arabe des clubs et terminé meilleur buteur du championnat koweïtien avec 20 buts.

Ben Ouannès donateur

Le latéral gauche Mortadha Ben Ouannès, sociétaire de Kasimpasa en Turquie, a renoncé à un montant estimé à 400.000 dinars au profit de son ancien club, l'Etoile Sportive du Sahel.

La valeur de Laïdouni grimpe

Aïssa Laidouni est désormais le troisième joueur tunisien le plus cher et donc mieux valorisé désormais, à raison de 7 millions d'Euros, derrière son compère du milieu avec la sélection nationale, Elyès Skhiri, et Hannibal Mejbri. Sa valeur marchande a augmenté de 3 millions d'Euros au vu de ses bonnes performances en fin de saison, avec l'Union Berlin.

Chouchane en Championship?

L'international U20, Samy Chouchane, qui vient de prolonger avec Brighton (équipe réserve), devrait être prêté à un club de seconde division anglaise.