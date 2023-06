Tunisie: JAP - Hammamet-2023 - Le président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), Robin Mitchell salut les efforts entrepris par le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) .

HAMMAMET — Le président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), Robin Mitchell, également membre du Comité International Olympique (CIO), a effectué samedi, une visite à la station balnéaire Yasmine Hammamet où se déroulent les 2èmes Jeux Africains de plage (JAP-2023).

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, Robin Mitchell a salué les efforts entrepris par le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) en vue d'organiser dans les meilleures conditions cette importante manifestation sportive pour le continent africain.

"Je n'ai pas eu l'occasion de suivre suffisamment de matchs de cette compétition, mais tout le monde semble heureux ici (..) ce qui témoigne du succès de la Tunisie à réunir les acteurs sportifs africains dans une ambiance de fête", s'est-il félicité.

Dans le même cadre, le responsable olympique s'est dit impressionné par le nombre d'athlètes et de délégations qui participent à la 2ème édition des Jeux Africains de Plage. La participation de quelques 1500 athlètes dans une compétition récente laisse présager que les sports de plage connaîtront plus d'ampleur et de popularité, à l'échelle sportive mondiale, dans les prochaines éditions, a-t-il dit.

Pour Robin Mitchell, la Tunisie a pris une énorme responsabilité d'abriter la 2ème édition de ces jeux, elle a, ainsi, permis aux responsables olympiques des pays d'Afrique de tirer des leçons de cette expérience et "d'apprendre" tous les volets organisationnels des rendez-vous sportifs.

Mitchell a visité, dès son arrivée à la ville de Hammamet, les installations et les sites des compétitions installés sur les plages de la station balnéaire de Yasmine Hammamet. Il s'est également entretenu avec plusieurs sportifs africains engagés et avec des membres du comité d'organisation et de l'équipe chargée des accréditations pour les JAP-2023 Les Jeux Africains de plage se poursuivent jusqu'au 30 juin courant.