Afrique: Cyril Ndonga - 'Nous sommes investis d'une mission'

Épouvantail de cette Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2023, le Congo affronte le Ghana, dimanche au Complexe Sportif Moulay Abdellah, à Rabat.

Avant cette première confrontation des Diablotins, Cyril Ndonga le sélectionneur de l'équipe et Prince Sousou, se sont soumis à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Après une élimination au premier tour du Championnat d'Afrique des Nations puis une autre lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 aux tirs au but (5-4 pour la Tunisie) à une marche d'une qualification historique pour le Mondial U-20, les Congolais se sentent investis d'une mission et se sont donnés tous les moyens pour y parvenir.

"Nous sommes arrivés en terre marocaine avec des ambitions nobles. Nous avons hérité d'un groupe difficile. Il va falloir se battre match après match avec les mêmes ambitions. Il est vrai que notre équipe U-20 était proche d'une qualification historique pour le Mondial de leur catégorie. Nous avons tiré les leçons de cet "échec".Nous avons décidé après la CAN U-20 de travailler plus sur l'aspect mental. Les joueurs sont bien préparés pour cette nouvelle échéance".

Présent au CHAN et à la CAN U20, Prince Sousou l'attaquant des Jaunes et Rouges ne souhaite pas connaitre un nouveau revers et est motivé par la perspective d'une qualification les Jeux Olympiques de Paris 2024 : " Notre présence n'est pas due au hasard. Nous savons que nous pouvons réaliser de grandes choses. Aller aux JO est plus qu'un rêve pour nous tous. Participer au plus grand événement sportif de la terre sera une source de fierté pour notre patrie. Nos carrières prendront une nouvelle trajectoire. Cependant, il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs, demain nous rencontrons un grand adversaire, il faudra rester concentrés et garder notre objectif en tête."

Tombeur de la Tunisie et de l'Afrique du sud lors des éliminatoires de ce tournoi, deux mastodontes du football africain, le tacticien congolais s'est refusé de définir le statut de son équipe pour ce tournoi : "Nous sommes ni challenger, ni outsider et encore moins favori de de cette CAN. Ceci dit, nous sommes conscients de nos progrès et avons des arguments à faire valoir."

Le Ghana est ainsi prévenu. Coup d'envoi du match, ce dimanche 25 juin à 16 heures (heure locale) au complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat.

Le parcours du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations

L'édition 2023 signera la première participation à une Coupe d'Afrique des Nations U23 CAF TotalEnergies.