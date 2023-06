Ile Maurice: Balade gustative au Méridien

La semaine dernière à l'hôtel Le Méridien, le vigneron sud-africain Jaco Potgieter a fait découvrir aux sommeliers des différents établissements, les particularités des vins Bellingham. Une parenthèse aromatique gorgée d'histoire et de partage.

Shani Ramasawmy, meilleur sommelier 2022 de Maurice, était parmi les professionnels mauriciens à goûter aux différents rouges et blancs présentés par Jaco Potgieter au Méridien sur l'invitation d'Oxenham. L'occasion de découvrir les vins produits par le domaine Bellingham, mais aussi de participer à une expérience riche, permettant de mieux comprendre les détails du vin, du terroir à la palette aromatique, en passant par le millésime et l'histoire du vigneron. Tout cela dans le but «d'échanger, mais surtout d'absorber un maximum d'informations pour comprendre le produit et ensuite les transmettre aux clients tout en partageant son ressenti».

Conviés à l'hôtel Le Méridien, les sommeliers de divers établissements, ont suivi Jaco Potgieter au détour d'une balade gustative. Immersion au coeur du domaine avec une palette de vins qui a charmé les connaisseurs et surpris de nombreux palais.

Parlant des vins appartenant à The Bernard Series, Jaco Potgieter a expliqué que cette sélection est un hommage à la détermination et l'esprit d'aventure de Bernard Podlashuk. Ce co-fondateur de Bellingham a façonné l'industrie du vin en Afrique du Sud. Melissa Doger de Speville, Communication and Hospitality Sales Manager d'Oxenham précise que Bellingham a été le premier vin sud-africain avec qui l'entreprise mauricienne s'est associée. Une association qui a aidé Oxenham à mieux prendre ses repères pour construire sa renommée.

Vignoble historique

La reconnaissance dont jouit Bellingham est attribuée à son expertise développée depuis sa création en 1693. Derrière, un riche parcours de 330 ans écrit dans les terres sud-africaines bordant l'océan Atlantic. En ces lieux, les vignes sont exposées à un soleil radieux dans la journée avant d'être rafraîchies par les vents de mer en soirée. C'est là que Bellingham a commencé son histoire lorsque le Hollandais Gerrit Janz van Vuuren et son épouse française Huguenot plantèrent les 1 000 premières vignes sur le domaine, alors connu sous le nom de Bellinchamp.

Il passa ensuite de famille en famille jusqu'en 1943, lorsque Bernard et Fredagh Podlashuk achetèrent la ferme. Ils entreprirent de restaurer le manoir, les jardins et les vignobles et furent effectivement les pionniers de la renaissance moderne du domaine Bellingham à Franschhoek. Ils lancèrent, pour cela, des recherches en France et en Allemagne et apportèrent plusieurs innovations à leur projet. Aujourd'hui, tout en restant inspirée par son histoire d'innovation, d'ingéniosité et de prévoyance, la marque est fermement ancrée dans le 21e siècle.