Afrique: Beach volley - 2es jeux africains de plage en Tunisie - Débuts victorieux pour les Mauriciennes

La première journée de compétition dans le cadre des 2es Jeux africains de plage a été très positive pour la sélection mauricienne. En effet, engagées dans le tournoi de beach volley 4X4, nos compatriotes ont signé deux victoires.

En fait, Liza Bonne, Natacha Rigobert, Felicia Julie et Stéphanie Louise (titulaires) et Serena Chavry et Magalie Larétif (remplaçantes), ont remporté leur premier match par forfait (21-0, 21-0). Elles devaient être opposées au Nigeria qui n'a pu arriver à temps en raison d'un retard de leur vol. Plus tard, les protégées de Cédric Béguinot ont foulé le sable d'Hammamet pour en découdre avec le Niger et se sont imposées en trois sets, 21-17, 19-21 et 15-8.

Hier, le pays hôte a dominé le Niger en deux sets, 21-13 et 21-11. C'est la première place de la poule qui sera en jeu. Une première place synonyme de qualification directe pour les demi-finales. Notons que dans l'autre poule, on retrouve le Maroc, le Mozambique, la Zambie et le Burundi.