Maroc: Conférence à Al-Qods sur les croisements des expériences marocaine et palestinienne dans la préservation du patrimoine architectural

Al-Qods — Des experts marocains et palestiniens ont débattu, récemment à Al-Qods, des croisements des expériences marocaine et palestinienne dans la protection et la préservation de l'architecture archéologique.

Lors d'une conférence organisée par l'Association du Centre culturel marocain en partenariat avec l'Université Al-Qods, les experts des deux pays ont traité divers sujets liés notamment au rôle des réseaux sociaux dans la préservation du patrimoine culturel, particulièrement celui de la ville sainte, ainsi qu'aux défis de la restauration de la vieille ville d'Al-Qods.

La conférence, qui s'inscrit dans le cadre d'une visite effectuée par une délégation marocaine composée d'architectes et d'experts spécialisés dans la restauration de bâtiments archéologiques et l'entretien de l'architecture historique, a également porté sur l'importance de la préservation du patrimoine architectural et urbanistique dans le développement socio-économique, avec Fès comme exemple.

À cette occasion, le Président de l'Université Al-Qods, Imad Abu Kishek, a salué l'intérêt particulier porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à l'histoire de la ville sainte et à la préservation de son patrimoine dans le sillage des conditions qui l'entourent.

%

Il a également souligné la distinction du Maroc par son intérêt scientifique et étudié au patrimoine archéologique et à sa restauration, appelant les experts et les académiciens des deux pays à poursuivre leur échange d'expériences dans ce domaine au profit notamment des étudiants de la faculté d'architecture relevant de son université.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, a noté que la visite de la délégation marocaine reflète l'intérêt porté par le Souverain à la Palestine et en particulier à Al-Qods, à travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, exprimant le souhait de voir cette rencontre entre les architectes et les experts des deux pays aboutir à des projets prometteurs.

De son côté, le coordinateur des programmes et projets de l'Agence à Al-Qods, Ismail Al-Ramli, a expliqué que cette visite, effectuée avec l'appui de l'Agence, s'inscrit dans le cadre de l'encouragement par cette institution des projets et programmes concrets qui ont un impact positif sur les habitants d'Al-Qods, dans les différents domaines sociaux.

Pour sa part, la cheffe du département d'architecture à l'Université Al-Qods, Yara Seifi, a fait savoir que l'Université a supervisé de nombreux projets de restauration menés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans différents sites de la ville sainte.

La délégation marocaine comprend le directeur de l'Agence de la réhabilitation de la ville de Fès, Fouad Serghini, le directeur national du Programme de valorisation durable des ksour et kasbah du Maroc, Bouazza Baraka, le directeur du Centre de restauration et de réhabilitation du patrimoine architectural des zones atlasiques, Mohamed Bousalah, le président de Conseil Régional de l'ordre des architectes de Fès, Saadi Karim, ainsi que l'expert dans le domaine du patrimoine, Abdellah Alaoui, et l'expert en arts et patrimoine artistique, Chokri Ben Tawit.