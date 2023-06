Maroc: La délégation officielle du Hajj s'enquiert des conditions de séjour et d'hébergement des pèlerins marocains à La Mecque

La Mecque — Les membres de la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage au titre de cette année, conduite par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, Mustapha Baitas, a effectué dimanche une tournée dans certains locaux d'habitation des pèlerins marocains à La Mecque pour s'enquérir de près de leur situation et des conditions de leur hébergement.

La délégation officielle a été informée des conditions de séjour et d'hébergement des pèlerins marocains durant leur séjour aux Lieux Saints.

La délégation officielle s'est réjouie de la satisfaction des pèlerins marocains quant aux conditions d'hébergement et au niveau des services qui leur sont offerts en termes d'encadrement, de médecine, d'orientation et de transport, en plus de la proximité de leurs lieux de résidence avec Al-Haram Al-Makkī.

Plusieurs pèlerins marocains ont exprimé à la délégation officielle leur satisfaction des conditions d'hébergement et des services qui leur sont rendus par les encadreurs religieux et le staff médical composé de médecins et d'infirmiers.

A cette occasion, les pèlerins marocains ont imploré le Tout-Puissant d'accorder santé et quiétude Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Outre les résidences des pèlerins marocains, la délégation officielle a visité le siège de la mission médicale marocaine, tant civile que militaire, où elle a suivi des explications sur ses tâches afin de veiller sur l'état de santé des pèlerins, leur apporter du confort et les aider à réaliser leurs rituels dans les meilleures conditions.

A cet égard, les membres de la mission ont confirmé qu'aucune maladie grave n'a été enregistrée à ce jour parmi les pèlerins marocains.

Cette tournée de la délégation officielle intervient en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, afin de s'occuper des affaires des pèlerins marocains et de suivre leurs conditions pour qu'ils accomplissent le cinquième pilier de l'Islam dans de meilleures conditions.

La délégation officielle comprend notamment le Wali de la région de l'Oriental et Gouverneur de la Préfecture d'Oujda, Mouaad Jamai, le conseiller à la Cour de cassation et Médiateur, Mohamed Benalilou, l'ambassadeur, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Yazough, et le Colonel Mohamed El Fellah, commandant de l'Établissement central du matériel de génie.

Le quota du Royaume du Maroc pendant la saison du Hajj 1444 est revenu à 34.000 pèlerins, après la levée des restrictions liées à la Covid-19, en particulier la condition d'âge qui était fixée par les autorités saoudiennes à moins de 65 ans.