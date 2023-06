Ile Maurice: Vidéo anonyme - Bruneau Laurette dépose une «Precautionary Measure»

Depuis hier, une vidéo circule sur le web accusant Ivann Bibi et Bruneau Laurette de faire du trafic de drogue avec l'aide d'une tierce personne, dont l'identité n'est non seulement pas révélée mais dont on ne voit que les yeux. De plus, la vidéo ne montre aucune image compromettante pour les deux activistes, ni en compagnie du supposé trafiquant inconnu. Seules des questions sont posées. Et il est demandé à la SST d'agir.

Nous apprenons que Bruneau Laurette a déposé une main courante à la police de Goodlands car selon un de ses proches, il craint une «deuxième opération de planting.» On nous rappelle que sa précédente arrestation avait été précédée d'une vidéo du même genre et dans laquelle on annonçait son arrestation.