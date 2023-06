Ile Maurice: JO 2024 - C-Care, Carglass et Speedy soutiennent HOPE

A un an des Jeux olympiques de Paris, on continue à s'activer dans le camp quadricolore. Jeudi, Horizon Olympique Paralympique de l'Élite (HOPE) a accueilli trois nouveaux sponsors qui soutiendront les athlètes faisant partie de ce programme.

Rappelons que HOPE, qui a pris le relais de Horizon Paris 2024, vise à guider et à préparer les athlètes de l'élite pour leur permettre de figurer sur le podium aux JO de 2024.

Au complexe sportif de Côte-d'Or, C-Care s'est présenté comme un Gold Sponsor. Cette entreprise spécialisée dans les soins permettra aux athlètes faisant partie du programme créé par HOPE d'avoir accès à tous les soins gratuitement (hors chirurgie) dans les établissements de C-Care et cela à hauteur du sponsoring Gold. «C'est une très belle avance pour tous nos sportifs qui pourront profiter de divers soins que ce soit pour les analyses sanguines, les scanners, les IRM, les consultations avec les médecins du sport entre autres», a expliqué Dominique Filleul, président de HOPE.

Deux autres sponsors sont aussi venus soutenir le projet dans la catégorie Silver. Les deux entreprises sont Carglass et Speedy. «Le sponsor Silver versera la somme correspondant à son niveau de sponsoring. Cela permettra à la team d'avoir un soutien financier pour participer à plus de compétitions internationales et à profiter des stages à l'étranger», précise Dominique Filleul. A un an des JO, cette structure estime qu'elle est dans les temps en ce qui concerne la préparation et les performances actuelles des athlètes qu'elle accompagne.

«La venue de ces nouveaux partenaires est une bonne chose à un an des JO de Paris. Le classement mondial des sportifs de la team est en adéquation avec les objectifs à l'approche de l'événement planétaire. La dernière année, nous devons redoubler d'effort pour aller gagner quelques centièmes, quelques centimètres, ou encore plus de combat pour les judokas et les boxeurs de la team», indique le président de HOPE.

Un programme est actuellement en préparation en vue de mettre les athlètes dans les meilleures dispositions avant d'aborder la dernière ligne droite. «Conjointement avec les entraîneurs et les fédérations, nous finalisons le programme et nous envisageons d'envoyer le maximum de sportifs à l'étranger pour acquérir encore plus d'expériences, de frottements avec le gratin mondial. Mais ce genre de déplacement nécessite des moyens financiers considérables», a poursuivi Dominique Filleul.

Outre le rendez-vous parisien, HOPE s'est également engagé à préparer les athlètes pour les prochains JO de Los Angeles en 2028. Outre la présentation des nouveaux sponsors, il y a également eu la remise des chèques de G-Trail et MAG Construct LTD pendant la conférence de presse. Le bilan des sportifs, qui sont au nombre de 18 dans le programme HOPE, a aussi agrémenté cette rencontre avec la presse. Le bilan financier, les préparations 2023-2024 et la présentation de la nouvelle tenue des sportifs ont figuré au programme jeudi.