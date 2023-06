Ile Maurice: Judiciaire - La valse de transferts se poursuit

Après les promotions et transferts au bureau du Directeur des poursuites publiques, à celui de l'Attorney General et à la cour intermédiaire, c'était au tour des magistrats de tribunaux de district de recevoir, vendredi, leur ordre de transfert.

La cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul a avalisé vendredi les nouvelles affectations de 13 magistrats de district. Cette valse de transferts prend effet le lundi 3 juillet 2023. Y aura-t-il une accumulation de travaux inachevés ou d'affaires/procès à déterminer à la suite de ces transferts ? Pas du tout, comme l'explique l'acting Master and Registrar, Wendy Rangan, dans la lettre-circulaire aux concernés.

En effet, les magistrats restent compétents pour entendre et disposer de toutes leurs affaires en cours jusqu'à leur dénouement et celles-ci ne seront pas recommencées en raison de leur transfert. Ces magistrats continueront donc à les gérer et n'accorderont aucun sursis du fait de leur mutation. «Les magistrats doivent s'assurer que cet exercice se déroule avec un minimum de perturbation et sont priés de soumettre une liste détaillée de leurs jugements en attente / poursuites à mon bureau dans un délai d'une semaine à compter de la date de cette lettre et d'informer mon bureau quand le jugement est rendu.»

La Senior District Magistrate (SDM) Nitisha Seebaluck est affectée du tribunal de la 3e division de Port-Louis à la 1e division. Le SDM Rishi Hurdowar de Rivière-du-Rempart est posté à Flacq. L'acting SDM Arun Rohomally de Flacq sera responsable de Rose-Hill alors que Devinash Oozageer, autre acting SDM, sera responsable de Bambous.

Prashant Bissoon quitte Pamplemousses pour la 3e division de Port-Louis et le SDM Karuna Dwarka Davay quitte Moka pour Curepipe. Pamela Veerabadran-Mudaliar bouge de Rose-Hill pour Mahébourg (Grand-Port) et Shaeheen Dawreeawoo migre de Pamplemousses à Rivière-du-Rempart alors que le DM Denis Vellien quitte Rivière-du-Rempart pour Rose-Hill. Par ailleurs, Zeenat Cassamally, acting DM, quitte le tribunal de Port-Louis pour la Bail and Remand Court. Idem pour Azna Bibi Bholah, acting DM à Port-Louis, qui migre à Flacq, et Ameerah Dhunnoo va à Souillac (Savanne).