Ile Maurice: Nouvelle carte d'identité - Un selfie, ça vous dit ?

La carte d'identité nationale sera remplacée en 2024. Selon les spécificités de la nouvelle carte, elle sera dans la catégorie «e-ID», c'est-à-dire une carte électronique avec une puce similaire à celle d'une carte SIM, qui contiendra toutes les informations lors de la lecture.

Le système d'identification basé sur une carte intelligente sera proposé dans le même format que la carte actuelle, avec une puce pouvant être lue et permettant également d'insérer des informations dans des cas exceptionnels. De plus, la carte intelligente sera liée à une application mobile qui servira d'extension à la carte d'identité, permettant d'effectuer des transactions en ligne même sans la carte physique.

Le gouvernement mauricien a opté pour l'ajout d'empreintes digitales, également connues sous le nom de «minutiae» (caractéristiques uniques des empreintes digitales). La prise d'empreinte sera toujours d'actualité, avec un stockage temporaire des données qui seront conservées uniquement sur la carte d'identité. De plus, la signature apposée sur la carte pourra être utilisée comme signature électronique.

En ce qui concerne l'apparence physique, la nouvelle carte sera similaire en format, mais sera probablement fabriquée en polycarbonate, un matériau plus résistant que le plastique. Ce qui changera, c'est l'utilisation de la technologie TransparentWindow, similaire à celle des cartes bancaires. Cette technologie permettra d'avoir deux couches superposées sur la carte, avec votre photo et des informations impossibles à falsifier. Les effets holographiques, les lignes et autres motifs seront difficiles à reproduire.

Tout comme la carte d'identité actuelle, la nouvelle carte comportera un code-barres et un sceau numérique pour en vérifier l'authenticité. Un code QR pourra remplir cette fonction de scan pour vérifier l'identité. La nouvelle carte d'identité devra inclure des options permettant de l'utiliser comme document de voyage, permis de conduire, carte de santé, etc. Le choix des options qui seront intégrées dans la nouvelle carte sera déterminé par le Prime Minister's Office (PMO).

Tout comme pour la carte d'identité actuelle, il n'y aura pas de lecteur de carte, à l'exception de l'impression. Ainsi, le PMO a opté pour la lecture des cartes via des lecteurs «Secure Access Module» pour lire la puce électronique. La machine devra également lire le code-barres en 2D. La nouvelle carte sera dotée d'une vérification d'identité à distance avec un logiciel de vérification instantanée utilisant l'intelligence artificielle. La vérification se fera en insérant la carte, en la scannant ou avec un selfie pour comparer les points de reconnaissance faciale et la photo biométrique sur la carte.

Il est important de noter que la biométrie faciale et le selfie seront utiles avec l'application mobile de Thales/Harel Mallac Technologies. Cette solution permettra d'avoir une carte d'identité dématérialisée et sécurisée sur soi pour valider des transactions en ligne et vérifier son identité en même temps. Le logiciel Thales ID Verification Suite fera partie de la solution proposée par la nouvelle carte d'identité.

Ainsi, le module NFC de votre téléphone mobile pourra interagir pour effectuer une vérification entièrement numérique, sans la carte d'identité physique. Il convient de noter que l'État a déjà développé un cadre d'authentification nationale avec MauPass, une méthode de vérification à deux facteurs. MauPass est devenu un outil central pour vérifier l'identité des citoyens afin d'utiliser les services en ligne. Actuellement, avec Mo-Kloud, vous avez accès à votre extrait d'acte de naissance, ou de mariage, entre autres.

L'identification mobile liée à la carte d'identité sera une couche de sécurité permettant d'authentifier les transactions en ligne. Elle sera soit disponible via une application mobile dédiée, soit via le service Mo-Kloud/MauPass.