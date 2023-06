Ile Maurice: Les stars du foot debarquent - Mauritius, the place to be!

Thiago Alcantara, Nathaniel Phillips et Rhys Williams (tous de Liverpool), Arron Ramsdale (Arsenal), Lucas Digne (Aston Villa), Ferland Mendy (Real Madrid), Arthur Melo (Juventus), Alexandre Letellier (PSG)... Qu'ils soient joueurs de foot ou consultant (comme Marcel Desailly, l'ancien défenseur de Chelsea), les stars du ballon rond défilent en flot ininterrompu à Maurice, depuis le début du mois, correspondant à la fin de la saison en Europe.

«Il fait super beau ici pour un mois de juin, c'est agréable», confirme Jonathan Bru, entraîneur de l'équipe réserve du Red Star, en France, en vacances chez nous depuis lundi. Né en France mais de nationalité mauricienne, l'ancien capitaine du Club M vient, souvent, à Maurice, mais le climat et l'effet de dépaysement sont pour beaucoup dans son choix.

La plupart des joueurs viennent ici, incognito, et cherchent un peu de quiétude en famille, après une saison à rallonge (Coupe du monde au Qatar en plein milieu oblige !) ponctuée des sollicitations médiatiques continuelles du monde entier, mais certains apprécient aussi de partager leurs découvertes de l'île Maurice sur les réseaux sociaux, à l'instar de Lucas Digne et sa famille.

Tiziri, son épouse, et l'ex-joueur du PSG, de Barcelone et d'Everton ont publié plusieurs photos de leur séjour au Lux Grand-Baie et de leurs visites à Casela, Chamarel, l'îlot Gabriel en catamaran, Port-Louis, visiblement comblés par leurs escapades.

Si Marcel Desailly (qui travaille pour BeInSport) n'a pas été très loquace avec les taximen à l'aéroport, le gardien d'Arsenal, Aaron Ramsdale, 25 ans, a été adorable avec ceux qui l'ont reconnu à l'aéroport, qui l'ont qualifié de «super sympa». Bien qu'il fût supposé être là incognito et en lune de miel avec Georgina Irwin, qu'il venait d'épouser la veille lors d'une cérémonie privée à Londres, le portier n°2 de l'Angleterre n'a pas hésité à discuter de l'actualité chaude des Gunners, après une super saison qui les a vu échouer de peu dans la course au titre.

Entre le Liverpool FC et la destination Mauritius, les relations cordiales ne sont plus un secret. Ce n'est donc pas un hasard si l'Espagnol Thiago Alcantara a choisi quelques jours de farniente sur nos plages, juste après sa blessure en sélection, avec ses enfants et son épouse, qui attend bientôt un heureux évènement. Il a été imité quelques semaines plus tard par Nathaniel Phillips, dont l'une des photos où il se prélassait les pieds dans une piscine à l'eau turquoise a été repostée sur la page officielle du Liverpool FC, ce qui est sans doute la meilleure publicité possible pour vendre notre destination idyllique auprès d'autres joueurs et des fans des Reds du monde entier.