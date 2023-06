Tunisie: ESS - Contrat de sponsoring avec Emirates - Un pas vers l'avant...

Avec un sponsor de grande renommée telle la compagnie aérienne émiratie, l'Etoile du Sahel entre dans un cercle privilégié de 7 clubs qui la précèdent : Real Madrid. Arsenal, O.Lyon, Milan AC, Hambourg SV, Olympiakos Le Pirée et Benfica Lisbonne. Pour rêver plus grand et voler mieux, plus haut...

Emirates, la plus grande compagnie aérienne du monde, et l'Étoile Sportive du Sahel, l'un des clubs les plus primés de Tunisie, ont signé un nouveau contrat de sponsoring, qui fera de la compagnie émiratie le sponsor aérien officiel du club, à partir de la saison 2023-24. Après une année sans sponsor maillot, c'est le grand retour aux sources pour le club qui vit une année de transition dans les résultats plutôt bien réussie. Le président de l'ESS, Othman Jenayah, rappelle que « si la compagnie aérienne est une société économique, l'ESS l'est tout autant. Le club compte sur une plus grande manne financière et s'appuie sur ce partenariat stratégique pour déployer ses ailes, et assurer un retour progressif au premier plan sur la scène nationale et continentale ».

O. Jenayah enchaîne : «Les clubs tunisiens ont besoin d'un financement important et c'est donc là une opportunité qui s'offre à un club tunisien afin de retrouver les sommets dans la durée; c'est une étape considérable pour améliorer la situation financière du club. Le soutien et la reconnaissance d'Emirates à l'égard de l'Etoile Sportive du Sahel témoignent de l'héritage remarquable de notre club et ce partenariat renforce non seulement notre position en tant que figure de proue du football africain, mais amplifie également notre visibilité à l'échelle internationale ». Le représentant du partenaire émirati, M. Badr Abbess, avoue quant à lui, « l'intérêt et une fierté pour la compagnie d'avoir une touche sur le football nord-africain ».

Un partenariat stratégique

«Cet accord souligne l'engagement permanent à développer le football et à se rapprocher d'une nouvelle communauté de supporters en Afrique du Nord. Outre le football, Emirates soutiendra également les principales équipes de sport en salle, à savoir le basket-ball, le volley-ball et le handball. La marque sera placée en avant sur les maillots de l'équipe 1ère de l'Etoile Sportive du Sahel, sur les maillots d'entraînement, ainsi que sur tous les équipements de sport en salle à partir du début de la saison 2023-2024»; précise un communiqué de presse.

«La marque émiratie bénéficiera également d'un large éventail de privilèges, notamment des droits de marque dans le stade et les installations sportives intérieures du club, des droits d'activation sur les médias numériques et sociaux, une hospitalité, un accès aux athlètes, ainsi qu'une visibilité importante dans le stade olympique de Sousse, le terrain d'entraînement et les arènes sportives couvertes», poursuit le même communiqué.

L'Etoile du Sahel demeure l'un des clubs tunisiens les plus glorieux et les plus multisports, connu principalement pour ses équipes de football, de basket-ball, de handball et de volley-ball. L'Etoile se distingue par ses performances mondiales et a remporté plusieurs championnats, coupes et supercoupes au niveau national, africain et arabe. Ayant remporté plus de trophées continentaux que toute autre équipe tunisienne, le club a été couronné du titre suprême de la Ligue des champions de la CAF, a gagné 2 titres de la supercoupe de la CAF, 4 titres de la Coupe de la Confédération de la CAF et 2 titres de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Il est considéré comme l'un des clubs de football les plus prestigieux d'Afrique et l'une des équipes les plus soutenues du continent.

Une question s'impose : mais y aura-t-il des matchs amicaux avec les clubs sponsorisés par cette compagnie émiratie? Est-ce que ce sponsoring s'inscrit réellement dans la durée ou dépend-il étroitement des résultats sportifs du club phare du Sahel ? Beaucoup de questions restent en suspens dans ce partenariat stratégique, mais surtout ouvert sur la durée.