Tunisie: Cheveux secs et abîmés en été - Restaurer le film hydrolipidique

L'été s'annonce chaud et généreusement ensoleillé, probablement un peu trop, d'ailleurs, pour les cheveux secs et cassants ! Les personnes dont les cheveux sont secs savent pertinemment que leurs chevelures risquent d'endurer sous l'effet d'un soleil de plomb.

C'est que, contrairement à la peau qui possède un système de défense naturel contre les UV qu'est la production de la mélanine, les cheveux, eux, n'ont aucune protection naturelle contre le soleil à l'exception du film hydrolipidique. Or, ce dernier ne peut aucunement résister face aux méfaits des UV ! Résultat : épiderme asséché, film hydrolipidique vulnérable, faible évacuation des acides par le cuir chevelu ce qui engendre une production des toxines.

Les cellules capillaires se dégénèrent, les écailles s'abîment et même la couleur du cheveu se dépigmente, disant long ainsi sur l'ampleur de l'agression dont fait l'objet la chevelure. Le toucher soyeux cède alors la place à un toucher rêche comme de la paille. Pis encore : tout brushing aurait tendance à aggraver la situation et à fragiliser davantage les cheveux surtout que d'autres facteurs aggravants entreraient en jeu d'une manière quasi évidente, à savoir le sel de mer, le chlore de la piscine et le vent...D'autant plus que des pellicules capillaires pourraient apparaître sous l'effet du soleil. Des expositions prolongées et répétitives à l'astre en feu risquent d'être à l'origine de la modification du PH du cuir chevelu, d'où l'apparition des dédaigneuses pellicules.

Une hygiène capillaire adaptée

Pour sauver la situation et redonner aux cheveux leur éclat et leur souplesse, il convient d'entamer un processus réparateur. Aussi, une hygiène capillaire adaptée à l'état des cheveux secs et abîmés par le soleil est-elle à suivre. Les cheveux secs et abîmés nécessitent une hydratation accrue, à même de nourrir et le cuir chevelu et la fibre capillaire. Pour ce, il est nécessaire d'opter pour un shampoing naturel, enrichi à une ou plusieurs huiles végétales.

Ce shampoing permettra de renforcer le film hydrolipidique, lequel, rappelons-le, représente la seule barrière protectrice contre les agressions des UV. Les spécialistes recommandent aussi de compléter le lavage des cheveux par l'application d'un masque capillaire nourrissant. Encore faut-il souligner que le masque capillaire devrait être utilisé une fois par semaine. Cela dit, pour les férus des bains d'huile pour cheveux, rien n'est aussi efficace que les bains d'huile à l'huile d'argan, celle d'avocat ou encore au beurre de karité.

Les gestes qui sauvent

Parallèlement à l'hygiène capillaire spécial cheveux secs et abîmés, et pour mieux protéger les cheveux durant l'été, certaines précautions sont à prendre, et ce, avant, pendant et après l'exposition au soleil. En effet, avant d'aller à la plage ou à la piscine, il serait salutaire d'appliquer une petite quantité d'un mélange naturel ô combien efficace, à savoir de l'huile de jojoba et du gel d'aloé véra sur le cuir chevelu et les pointes. Il est possible de concocter une brume naturelle à base de ce mélange en lui ajoutant un hydrolat.

Ce nouveau produit fait maison est à utiliser durant l'exposition au soleil en pulvérisant, à volonté, sur les cheveux secs ou mouillés. Après le shampoing, il convient d'appliquer un peu d'huile d'argan, de coco ou de jojoba sur les cheveux. Il est toujours bon de porter un chapeau pour protéger et la tête et le visage des UV. Encore faut-il penser à attacher ses cheveux durant l'exposition au soleil et, évidemment s'hydrater en buvant le maximum d'eau que possible.