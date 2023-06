Algérie: Journée nationale du tourisme - Le marché de l'emploi hôtelier fournit plus de 19.000 postes de travail à Oran

ORAN — Le marché de l'emploi hôtelier dans la capitale de l'ouest algérien (Oran) connaît une grande dynamique car il dispose d'établissements hôteliers ayant généré plus de 19.000 postes d'emplois directs, a-t-on appris dimanche du Directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya.

Le secteur de l'hôtellerie fournit, actuellement, plus de 19.000 postes d'emplois directs, grâce aux facilitations accordées par l'Etat aux opérateurs en matière d'investissements hôteliers, a indiqué à l'APS Belabbes Omar, en marge d'un séminaire organisé dimanche à l'Ecole supérieure de l'Hôtellerie et de la restauration ( ESHRA), à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du tourisme, sous le slogan "le tourisme, au coeur de l'Algérie contemporaine".

"Grâce aux efforts de l'Etat dans le secteur touristique et de l'artisanat, le parc hôtelier d'Oran compte 202 établissements hôteliers avec une capacité d'hébergement dépassant les 20.000 lits, sans parler de 106 projets hôteliers en cours de réalisation, dont les taux d'avancement des travaux oscillent entre 5 et 98 %", a ajouté M. Belabbes.

A l'occasion de l'ouverture de la saison estivale 2023, 12 établissements sont entrés en exploitation avec une capacité d'hébergement de 1.805 lits, a-t-il fait savoir.

L'entrée en exploitation de 17 autres établissements hôteliers est prévue à la fin de l'année en cours, selon M. Belabbes qui a fait observer que "l'investissement hôtelier se diversifie", relevant que la wilaya d'Oran dispose de structures hôtelières balnéaires et urbaines, d'un centre de thalassothérapie, des stations thermales et des parcs de loisirs et aquacoles.

Dans le domaine des voyages et tourisme, la wilaya d'Oran dénombre 353 agences touristiques ayant créé 900 postes d'emplois directs, selon le même responsable, qui a indiqué que la Direction du tourisme et de l'artisanat a mis en place un plan de promotion de 24 circuits comprenant les monuments historiques, archéologiques, culturels et religieux, afin de renforcer l'attractivité de la ville d'Oran, en particulier, et la destination Algérie, en général.

Par ailleurs, des interventions ont été programmées dans le cadre de cette rencontre, traitant de "L'intégration de l'intelligence économique dans la stratégie développement du secteur touristique en Algérie", "L'enseignement pour connaitre les métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration", "Les défis de la coopération entre les agences du tourisme et les établissements hôteliers pour développer la destination Algérie" et"La cuisine et les opportunités pour développer le tourisme en Algérie".

Lors de cette rencontre, organisée par la Direction du tourisme et l'artisanat et l'Ecole supérieur de l'hôtellerie et de la restauration (ESHRA) d'Oran, une exposition de produits de l'artisanat, dont l'Algérie regorge, a été organisée.