Afrique: L'Algérie aspire à une industrie touristique pionnière contribuant au progrès du pays

TLEMCEN — L'Algérie aspire à une industrie touristique pionnière qui contribue au progrès et à la prospérité du pays, a indiqué dimanche à Tlemcen le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mokhtar Didouche.

"L'Algérie aspire actuellement à une industrie touristique pionnière qui contribue au progrès du pays et réalise la prospérité sociale, grâce à la création de richesses, d'emplois et au développement des structures", a souligné le ministre dans son intervention à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du tourisme, coïncidant avec le 25 juin de chaque année, dont les cérémonies ont été abritées par le palais de la culture Abdelkrim Dali de Tlemcen.

M. Didouche a ajouté que "le tourisme dans notre pays contribue à susciter une dynamique économique active dans toutes les wilayas, en raison de son impact positif tangible sur le développement local, à travers la création de richesses et d'emplois".

La célébration de la Journée nationale du tourisme porte comme slogan, cette année, "Le tourisme au coeur de l'Algérie contemporaine", eu égard à l'importance qu'il revêt grâce aux orientations des autorités suprêmes et à la politique de développement de l'économie nationale.

La capacité d'accueil dans ce secteur, a indiqué M. Didouche, est de 1.590 établissements touristiques et hôteliers offrant 146.500 lits, alors que le nombre d'agences touristiques a atteint 4.800 agences agréées et plus de 200 guides touristiques.

Selon le ministre, et concernant les projets d'investissement dans le secteur du tourisme, 734 projets en cours de réalisation ont été recensés, disposant 90.460 lits, avec la création de 25.730 postes d'emploi, pour un coût global de 560 milliards DA. En outre il a été recensé 32 stations thermales, trois centres de thalassothérapie, outre 24 projets en cours de réalisation dans le domaine de l'investissement thermal.

Le secteur du tourisme détient un important foncier destiné à l'investissement touristique composé de 249 zones d'expansion touristique classées dont 65 dotées de plans d'aménagement approuvées, 38 plans en cours de réalisation, 60 autres plans en cours d'élaboration, a ajouté le ministre, avant de souligner que le travail est en cours pour relancer l'investissement et relever quantitativement et qualitativement le niveau de présentation touristique nationale, en plus de la mise en place d'un climat compétitif noble, avec la réduction des prix des services.

La célébration de la Journée nationale du tourisme a été marquée par l'organisation d'expositions d'opérateurs économiques, partenaires et artisans, une exposition du costume traditionnel, de la nouba andalouse et une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de vidéos promouvant les destinations touristiques en Algérie lancé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

La Journée nationale du tourisme a donné lieu à la distinction des retraités du secteur.